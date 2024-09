Jadon Sancho: BVB-Rückkehr? Neues Detail zeigt: Noch ist die Tür nicht zu

Gut, aber zu teuer – trotz einer starken Rückrunde musste Jadon Sancho den BVB im Sommer wieder verlassen. Weit über 40 Millionen Euro wollte Manchester United für eine feste Verpflichtung haben. Dortmund winkte ab und der Brite wechselte zum FC Chelsea.

Dort soll eine Kaufpflicht den Verbleib nach der Leihe garantieren. Doch es gibt eine Hintertür. Die ist zwar unwahrscheinlich, darf BVB-Optimisten aber weiter von einer Rückkehr von Jadon Sancho träumen lassen.

Jadon Sancho: Chelsea-Verbleib noch nicht ganz sicher

Dieser Deal machte weder Jadon Sancho, noch Manchester United oder Borussia Dortmund glücklich. Zu gerne wäre der Fanliebling bei Schwarzgelb geblieben. Doch der aufgerufene Preis von 40 bis 60 Millionen war für den BVB unbezahlbar. Und auch die Hoffnungen der „Red Devils“ auf einen solchen Geldregen sollten vergebens bleiben. Zähneknirschend stimmte man einer Leihe zum FC Chelsea mit anschließender Kaufverpflichtung zu. Ablöse: Zwischen 23 und 30 Millionen Euro.

Für diesen Preis wäre womöglich auch der BVB noch einmal ins Grübeln gekommen. Die letzte Chance auf eine dauerhafte Sancho-Rückkehr scheint dahin. Doch noch ist ein klitzekleines Hintertürchen offen. Neue Details zeigen: Die Kaufpflicht greift nicht in jedem Fall.

Kaufpflicht mit Hintertür

Wie nun die britische Zeitung „Telegraph“ enthüllt, gibt es ein Szenario, in dem die Kaufverpflichtung verfällt. Nämlich wenn der FC Chelsea am Ende der laufenden Premier-League-Saison nicht mindestens 14. wird. Klingt angesichts des Mega-Kaders der „Blues“ ausgeschlossen – und ist auch nicht sonderlich wahrscheinlich. Doch der Saisonstart zeigt: Die Krise an der Stamford Bridge geht weiter.

Schon 2022/23 wurde Chelsea nur Elfter. Auch die letzte Saison verbrachte man zum größten Teil in der unteren Tabellenhälfte. Erst durch einen Schlussspurt rettete man sich noch auf den sechsten Platz. Und der Albtraum geht weiter: In der (noch nicht sehr aussagekräftigen) Tabelle der neuen Saison ist Chelsea nur Elfter, in der Conference League würgte man sich zu einem knappen Weiterkommen gegen Servette Genf und präsentiert sich weiterhin überhaupt nicht gefestigt.

Schlechter als Platz 14? Für den FC Chelsea wäre das ein Desaster. Nur dann hat Borussia Dortmund noch eine allerletzte Chance auf Jadon Sancho.