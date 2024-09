Jadon Sancho: Skurriles Statement lässt Fans stutzen! Was hat es DAMIT auf sich?

Das wochenlange Hin und Her um Jadon Sancho ist vorbei! Am letzten Tag der Transferperiode (31. August) hat Sancho Manchester United doch verlassen. Er wurde für eine Saison an den FC Chelsea verliehen – in London möchte er nun wieder in Fahrt kommen.

Zwar hatte sich Sancho mit United-Coach Erik ten Hag nach dem dicken Zoff im letzten Jahr wieder versöhnt, eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden schien jedoch nicht möglich. Bei Chelsea trifft Sancho nun auf einen alten Bekannten – geht es nun wieder bergauf?

Jadon Sancho möchte seine Karriere bei Chelsea retten

Blues statt Red Devils! Der Ex-Dortmunder wird nach seiner Leihe beim BVB ab sofort für den Hauptstadtklub auf Torejagd gehen. Sancho, der sich bereits 2021 bei „talkSPORT“ als Chelsea-Fan geoutet hatte, kehrt also in seine Geburtsstadt London zurück. In den Wochen vor seinem Wechsel zu Chelsea ist Sancho mit so manchen Top-Klubs Europas in Verbindungen gebracht worden – unter anderem sollen Juventus Turin und Paris Saint-Germain an dem Offensiv-Akteur interessiert gewesen sein.

Seine Wahl fiel jedoch auf den FC Chelsea. Laut eigenen Aussagen lag das vor allem an Neu-Chelsea-Coach Enzo Maresca. „Wir haben telefoniert und er hat mit geschildert, was er hier aufbauen will. Für einen jungen Spieler wie mich ist das aufregend und ich kann es jetzt nicht erwarten, loszulegen“, so der Ex-Dortmunder über seinen neuen Trainer.

„Es ist der Trainer, der mich für das Projekt hier begeistert hat. Ich kenne ihn aus seiner Zeit unter Pep Guardiola bei Manchester City“, stellte der Flügelspieler heraus. Doch diese Aussage sorgt bei den Fans für Verwirrung – kennen sie beiden sich tatsächlich aus Manchester?

Bizarre Trainer-Geschichte um Sancho

Maresca wechselte 2020/21 zunächst zu City, um die Zweitvertretung der Skyblues in der Premier League zwei zum Erfolg zu führen, ehe er in der Triple-Saison 2022/23 der Citizens als einer von Guardiolas Assistenten zurückkehrte. Allerdings verließ Sancho Manchester bereits 2017, um zum BVB zu wechseln. Wie passen seine Aussagen also zusammen?

Zum Zeitpunkt des Sancho-Wechsels nach Deutschland war Maresca Co-Trainer bei Ascoli Calcio in der dritten italienischen Liga – erst ein Jahr später ging es auf die Insel zu West Ham United, ehe er 2020 zu den Skyblues wechselte. Gut möglich, dass Sancho mit seiner Aussage betonten wollte, dass er Maresca und seine Arbeit schon seit Jahren kennt.