Jadon Sancho: Transfermarkt geöffnet – wird die Rückkehr zum BVB jetzt heiß?

Der Transfermarkt ist geöffnet, die Wechselspiele können endlich wieder losgehen. Das bedeutet auch: In die Causa Jadon Sancho könnte schon bald mächtig Schwung reinkommen. Die Gerüchte um eine BVB-Rückkehr reißen nicht ab.

Mit der Öffnung des Transferfensters könnte es nun wirklich ernst werden. Englischen Medien zufolge strebt Jadon Sancho einen Wechsel an – und das wohl am liebsten zurück zu Borussia Dortmund. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen.

Jadon Sancho vor Rückkehr zum BVB?

Bei Manchester United ist Jadon Sancho in Ungnade gefallen. Seit seinem öffentlichen Zoff mit Trainer Erik ten Hag ist der 23-Jährige suspendiert, darf weder spielen noch mit der Mannschaft trainieren. Der einzige Ausweg für den ehemaligen BVB-Star scheint ein Wechsel in diesem Winter. Eine Rückkehr in den Kader von United ist zumindest unter Trainer ten Hag so gut wie ausgeschlossen.

Drei Vereine werden schon seit längerer Zeit mit Sancho in Verbindung gebracht: Juventus Turin, RB Leipzig und auch Borussia Dortmund. Laut Berichten soll Dortmund das Wunschziel von Sancho sein. Der 23-Jährige rechnet sich bei seinem Ex-Klub wohl die größten Chancen aus, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

BVB hat noch keine Entscheidung getroffen

Die Engländer berichten nun, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Bei Borussia Dortmund beobachte man die Situation, jederzeit könne etwas passieren. Bislang hielten sich die BVB-Verantwortlichen stets zurück und dementierten in Interviews ein Interesse an einer Rückkehr von Sancho nach Dortmund.

Bis zum 31. Januar hat der BVB nun Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Auf der Außenbahn ist man quantitativ eigentlich schon gut besetzt. Realistisch dürfte ein Transfer erst werden, wenn Donyell Malen den Klub tatsächlich in diesem Winter verlässt. Zuletzt gab es Abgangsgerüchte um den Niederländer.