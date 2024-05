Borussia Dortmund: Guirassy vor Wechsel zum BVB? Jetzt wird es ernst

Serhou Guirassy ist einer der Shootingstars der laufenden Bundesliga-Saison. 31 Torbeteiligungen in 29 Pflichtspielen – das sind die irren Zahlen des Stürmers in dieser Spielzeit. Der 28-Jährige ist einer der Hauptgründe für die unfassbare Saison des VfB Stuttgart. Mit seinen Leistungen hat er sich unter anderem auf das Radar von Borussia Dortmund geschossen.

Schon seit Wochen gibt es diverse Gerüchte um einen möglichen Sommerwechsel von Guirassy. Der Stürmer wird für den VfB enorm schwierig zu halten sein. Doch wie sieht Guirassy seine Zukunft? Es gibt gute Neuigkeiten für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Guirassy kann sich BVB-Wechsel wohl vorstellen

Trotz seines Vertrags bis 2026 und einem aktuellen Marktwert von 40 Mio. Euro könnte der Knipser ein echtes Schnäppchen werden. Nach „Bild“-Informationen liegt seine in der Ausstiegs-Klausel festgeschriebene Ablösesumme innerhalb der Bundesliga bei nur 18 Mio. Euro.

Eine echte Hammer-Summe für einen erstklassigen Stürmer. Da ist es fast nur logisch, dass die großen Bundesliga-Klubs um Bayern und den BVB Interesse an Guirassy zeigen. Guirassys Anspruch bei einem Wechsel: Auch weiter im Sturm-Zentrum gesetzt zu sein.

++ Borussia Dortmund: Entscheidung über Terzic-Zukunft gefallen? Ricken wird deutlich ++

Bei den Bayern dürfte das mit Harry Kane enorm schwierig werden. Beim BVB sieht das anders aus. Dort könnte er sich berechtigte Hoffnung auf einen Stammplatz machen. Dazu winkt auch eine dicke Gehaltserhöhung. Guirassy kassiert bei den Schwaben aktuell viereinhalb Millionen Euro jährlich. Bei Schwarz-Gelb soll ihm fast das Doppelte an Kohle winken.

Mislintat als Ass im Ärmel?

Aus seinem engsten Umfeld sickerte laut „Bild“ schon durch, dass sich Guirassy einen Wechsel ins Ruhrgebiet durchaus vorstellen kann. Er soll einem Transfer zum BVB durchaus offen gegenüberstehen. Und eine BVB-Personalie könnte zu einem großen Pluspunkt im Transfer-Poker werden.

Weitere News:

Sven Mislintat, der seit dem 1. Mai als Technischer Direktor für die Schwarz-Gelben arbeitet, hatte Guirassy 2023 bereits als VfB-Manager ins Schwabenland geholt. Er kennt Guirassy bestens und weiß, was er an dem Stürmer hat. Mislintat dürfte sich intern für eine Verpflichtung des 28-Jährigen starkmachen. Fakt ist: Der Poker um Guirassy nimmt jetzt so richtig Fahrt auf.