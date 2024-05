Borussia Dortmund: Besonderes Geschenk zum Abschied! DAS plant der BVB für Marco Reus

Es wird sein letzter Tanz in seinem Wohnzimmer. Am Samstag (18. Mai, 15.30 Uhr) wird Marco Reus das letzte Mal für Borussia Dortmund im Westfalenstadion auflaufen. Es dürfte für den gesamten Verein ein enorm emotionaler Tag werden – Tränen in den Augen sind vorprogrammiert.

Marco Reus verlässt Borussia Dortmund nach 12 Jahren. Für den Abschied des Ex-Kapitäns haben sich die BVB-Bosse etwas ganz Besonderes überlegt – Reus erwartet ein Abschiedsgeschenk der Extraklasse.

Borussia Dortmund: Reus bekommt Luxus-Uhr zum Abschied

Ex-Kapitän, Vereinsikone, Publikumsliebling, Vorbild, Mittelfeld-Ass – Reus hat sich im Laufe seiner Jahre bei Schwarz-Gelb so manches Attribut erarbeitet. Der 34-Jährige ist zweifelsohne einer der größten BVB-Legende des 21. Jahrhunderts. Der gebürtige Dortmund ist mehr als nur ein langjähriger Borusse.

Das Spiel gegen Darmstadt wird sowohl für ihn als auch für die Fans und den gesamten Verein ganz besonders: Reus das letzte Mal vor der gelben Wand! Das Geschenk des Vereins: Neben dem üblichen Blumenstrauß und einer Foto-Collage bekommt Reus eine Uhr.

Laut „Bild“ schenkt der BVB der Dortmund-Ikone vor dem Anpfiff eine limitierte Luxusuhr von „Rolex“. Dazu wird es auf der Südtribüne eine große Choreo für die BVB-Legende geben – Gänsehaut inklusive.

Reus-Kumpel Sancho mit klarer Forderung

Nicht nur die BVB-Fans haben Reus ganz tief ins Herz geschlossen. Auch sämtliche Wegbegleiter und Teamkollegen haben eine besondere Bindung zu dem Mittelfeldspieler – zum Beispiel Winter-Rückkehrer Jadon Sancho. Er ist einer der engsten Buddys von Reus. Jetzt fordert Sancho: „Vergebt Marcos Nummer 11 nie wieder!“

Ob der Klub solchen Maßnahmen nachgeht, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Reus wird früher oder später zu Schwarz-Gelb zurückkehren. In Zukunft soll der Ur-Dortmunder als Klub-Botschafter fungieren. Zunächst wartet jedoch erst das letzte Heimspiel, das große Champions League-Finale und eine weitere Station in seiner Karriere – womöglich in den USA.