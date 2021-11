Jadon Sancho: Jetzt springt ER ihm zur Seite! „Er spielt für ein Team, das nicht für ihn gebaut wurde"

Jadon Sancho war einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer war als junger Spieler bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London.

Es kehrt einfach keine Ruhe ein in Manchester. Noch immer kann sich Ex-BVB-Spieler Jadon Sancho nach seinem Wechsel zu Manchester United nicht präsentieren.

Der Engländer steht immer wieder in Kritik. Das Problem: Einige Fans und Experten sind sich unsicher, ob die Leistung von Jadon Sancho die Ablöse von 85 Millionen rechtfertigen kann.

Nun eilt Sancho ein TV-Experte zur Seite. Foto: Imago (Montage)

Jadon Sancho: Durchbruch lässt immer noch auf sich warten

Sancho hat keinen leichten Stand bei seinem neuen Team. Die meiste Zeit verbringt der junge Engländer auf der Bank. Erst 13-mal kam er zum Einsatz und dann meistens als Joker. Die bittere Bilanz: Null Tore, null Assists. Dadurch hat er bereits seinen Platz in der Nationalmannschaft verloren. Manchester United plane sogar einen drastischen Schritt (DerWesten berichtet >>>).

Steht nur selten auf dem Platz: Jadon Sancho. Foto: imago images/PA Images

Nun springt dem Ex-Borussen ein TV-Experte zur Seite. Der ehemalige Premier League Profi und heutige TV-Experte Ian Wright äußert eine These, die Sancho Mut machen könnte. Der 58-jährige ehemalige Stürmer vermutet, es gäbe ein Taktikproblem.

Wright ist sich sicher: „Er kann es momentan nicht in das Team schaffen“

„Er (gemeint ist Sancho, Anm. d. Red) spielt für ein Team, das nicht für ihn gebaut wurde", sagt Wright bei ITV. Unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer agiere Man U oft mit einer Dreierkette. Dadurch rutschen die eigentlichen Außenverteidiger Mittelfeld vor. Damit komme Sancho laut Wright nicht zurecht.

Eilt Sancho zur Hilfe: Ian Wright. Foto: imago images/Sportimage

„Er kann es momentan nicht in das Team schaffen, egal ob es die Form ist oder sonst etwas“, ist sich Wright sicher. Sancho brauche mehr Struktur in der Mannschaft. Aussicht auf Besserung ist momentan eher nicht in Sicht. Somit muss Sancho weiterhin auf der Ersatzbank Platz nehmen. (fp)