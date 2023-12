Jadon Sancho: BVB-Treffen enthüllt – rückt Hammer-Transfer immer näher?

Es wäre die spektakulärste Rückkehr des Jahres! Jadon Sancho ist bei Manchester United auf dem Abstellgleis und könnte nach zweieinhalb Jahren zu Borussia Dortmund zurückkehren. In den vergangenen Wochen mehrten sich die Gerüchte über einen Abgang des Flügelflitzers. Beim BVB werden die Hoffnungen größer.

Dabei sollen die Dortmunder nämlich einen Tausch anpeilen. Für Jadon Sancho soll ein BVB-Star zum Traditionsklub aus Manchester wechseln. Ein Bericht enthüllte jetzt ein Treffen zwischen dem Berater des Spielers und den Schwarzgelben.

Jadon Sancho: BVB-Treffen enthüllt

Ganz Dortmund träumt von der Rückkehr von Jadon Sancho. Die BVB-Fans sind schon bei jedem Gerücht ganz aus dem Häuschen und würden ihren einstigen Fanliebling zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang zu gerne im schwarzgelben Trikot wieder spielen sehen.

Ein möglicher Hammer-Transfer soll jetzt Fahrt aufgenommen haben. Wie die „Bild“ berichtet, soll Berater Maikel Stevens, Sohn von Schalke-Legende Huub Stevens, unter der Woche auf der Geschäftsstelle in Dortmund-Brackel gewesen sein. Der Grund: sein Klient Donyell Malen. Der BVB-Star hat zwar noch einen Vertrag bis 2026, darf die Schwarzgelben aber für 30 Millionen Euro verlassen.

Doch die Dortmunder peilen hier ein Tauschgeschäft an. Die Ablöse soll mit einem Tausch mit Sancho verrechnet werden. Bedeutet: Malen zu Manchester United und Sancho zurück zum BVB.

Hammer-Tausch im Winter?

Jadon Sancho steht seit mehreren Monaten nicht mehr im Spieltagskader von Manchester United. Nach einem öffentlichen Streit mit Cheftrainer Erik ten Hag wurde der 23-Jährige suspendiert, trainiert seitdem alleine. Erst wenn er sich bei ten Hag entschuldigen sollte, dürfte er wieder mit der Mannschaft trainieren, heißt es in den Medien. Doch dazu ist es bislang nicht gekommen. ManUnited will ihn am liebsten verkaufen, hofft auf einen Abnehmer mit viel Geld.

Das Geld hat der BVB nicht und hofft daher, mit einem Malen-Tausch die spektakuläre Rückkehr möglich zu machen. Malen steht bei den Dortmundern in der Kritik, nachdem er in der vergangenen Rückrunde noch starke Leistungen zeigte. In dieser Spielzeit ist der Niederländer einer der schwächsten Profis im Kader von Cheftrainer Edin Terzic.

Ob es tatsächlich zu einem spektakulären Tausch kommen wird, zeigt sich dann im Winter. Denn die Dortmunder würden Sancho am besten schon für die Rückrunde im Team haben wollen. Der Ex-BVB-Star selbst wäre aber sicherlich auch froh, endlich wieder auf dem Platz stehen zu dürfen.