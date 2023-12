Jadon Sancho: Pikantes Gerücht! Zieht es den Ex-Dortmunder ausgerechnet zur BVB-Konkurrenz?

Dieser Wechsel würde den BVB-Fans so richtig weh tun! Seit Monaten wird über eine mögliche Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund spekuliert. Sportdirektor Sebastian Kehl ordnete die Gerüchte ein ums andere Mal ein – ein Wechsel zum BVB wohl eher unwahrscheinlich.

Kommt Jadon Sancho trotzdem zurück in die Bundesliga? Laut neuestem Bericht der englischen „Sun“ soll ein direkter Konkurrent von Borussia Dortmund ein Auge auf den ehemaligen Borussen geworfen haben – dieser Wechsel wäre wohl der Super-Gau für alle Schwarz-Gelben.

Jadon Sancho bei Bundesliga-Klub auf der Liste

Die Ära Sancho wird bei Manchester United wohl noch in diesem Winter enden. Seit Monaten liegen United Coach Erik ten Hag und der Offensiv-Akteur im Zwist. Sancho ist schon seit Monaten suspendiert, darf nicht mehr mit dem Team trainieren und hat keine Zukunft mehr in Manchester. Aus dem Wechsel auf die Insel entwickelte sich für den Ex-BVB-Star der blanke Horror.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Viele BVB-Fans haben sich schon vor Monaten eine Rückkehr des „verlorenen Sohnes“, der 2021 für 85 Millionen Euro nach England wechselte, gewünscht. Wirklich konkret wurde es bisher jedoch noch nicht. Das liegt wohl auch an dem finanziellen Rahmen, den der BVB für eine Rückkehr Sanchos aufbringen müsste.

++ Jadon Sancho: Peinliche Schmach perfekt – Ex-BVB-Star lacht sich ins Fäustchen ++

Doch für die Westfalen könnte es nun noch dicker kommen. Denn mit RB Leipzig soll ein direkter Konkurrent großes Interesse an Sancho zeigen. Tritt der Ex-Dortmunder also bald sogar gegen eine alte Liebe an? Das würde ganze vielen BVB-Fans wohl das Herz brechen.

Mega-Gehalt schreckt RB und BVB ab

Wie auch für den BVB gilt auch für die Sachsen: das astronomische Gehalt von Sancho würde zum größten Problem werden. Sancho verdient bei United knapp 14 Millionen Euro pro Jahr. Eine Summe, die die Bundesliga-Klubs schlichtweg nicht zahlen können und auch nicht zahlen können.

Mehr News:

Bei einem Bundesliga-Comeback müsste der 23-Jährige also auf eine Menge Geld verzichten. Gut möglich, dass letztlich ein europäischer Top-Klub das Rennen machen wird. Neben dem BVB und RB sollen auch Juventus Turin und der FC Barcelona großes Interesse an dem Rechtsfuß haben.