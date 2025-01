Bologna – BVB: Sahin mächtig unter Druck – diese Guirassy-Szene spricht Bände

Verlieren verboten! Das ist das Motto für den BVB beim FC Bologna. Drei Niederlagen gab es für Borussia Dortmund zuletzt, weshalb in der Champions League unbedingt wieder ein Sieg hermuss.

Auch für Cheftrainer Nuri Sahin sind drei Punkte Pflicht, wenn er weiterhin BVB-Trainer bleiben möchte. Für den ersten Erfolg sorgte dabei Serhou Guirassy mit seinem Elfmeter gegen den FC Bologna. Danach rannte der Stürmer direkt zur Dortmunder Bank.

Bologna – BVB: Guirassy lässt BVB jubeln

Drei Bundesliga-Niederlagen gab es zuletzt am Stück. Gegen Leverkusen (2:3), Kiel (2:4) und Frankfurt (0:2) ging die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin als Verlierer vom Platz. So stand der Dortmunder Coach in der Champions League gegen den FC Bologna besonders unter Druck.

Bei einer weiteren Niederlage wäre Sahin so gut wie weg vom Fenster. Nur eine sportliche Wende würde ihn noch retten. Für ein erstes Erfolgserlebnis sorgte dann Serhou Guirassy, als er Borussia Dortmund per Elfmeter in Führung brachte.

Danach zeigten der Stürmer und seine Teamkollegen, dass sie hinter ihrem Trainer stehen. Guirassy rannte direkt zur Bank und umarmte Sahin. Weitere BVB-Stars kamen dazu. Das wird nicht nur den Dortmundern guttun, sondern auch ihrem in der Kritik geratenen Coach.

Schicksalsspiel für Sahin?

Nur bei einem Erfolg gegen den FC Bologna würde Sahin auch weiterhin BVB-Trainer bleiben. Sollte es die vierte Niederlage in Folge geben, würde es wohl das endgültige Aus für den 36-Jährigen bedeuten. Selbst bei einem Unentschieden würde es für den Türken noch enger werden, als es aktuell schon der Fall ist.

Bis zur Halbzeit hielt die Dortmunder Führung. Bologna allerdings wurde nach dem Gegentreffer immer stärker und kam dem Ausgleich immer näher. Bleibt für Sahin und dem BVB bloß zu hoffen, dass es nach dem Seitenwechsel nicht schlechter wird. Nur so kann man auch davon ausgehen, dass der Coach auch am kommenden Wochenende in der Bundesliga auf der Bank sitzen wird.