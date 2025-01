FC Bologna – BVB: Sahin reicht es! Trainer sorgt für Paukenschlag

Bei Borussia Dortmund hängt der Haussegen schief! Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bundesliga droht es komplett zu eskalieren. Verliert der BVB auch das Champions-League-Spiel beim FC Bologna (21. Januar, 21 Uhr), dürfte es das für Cheftrainer Nuri Sahin gewesen sein.

Um dieses Horror-Szenario für ihn persönlich zu vermeiden, greift der BVB-Coach gegen den FC Bologna durch. Sahin hat nach den drei Pleiten genug. Vor dem Spiel kommt es zu einem Paukenschlag.

FC Bologna – BVB: Sahin greift durch

Es soll und es muss die Wende her! Der BVB steckt tief in der Krise, kassiert viel zu viele Niederlagen. Allein in der Bundesliga gab es zuletzt drei Pleiten in Folge. Immerhin läuft es für Borussia Dortmund immerhin in der Champions League etwas positiver, weshalb die Hoffnungen auf einen Sieg beim FC Bologna groß sind.

Auch interessant: Australian Open: Zverev-Hammer bei Eurosport! Jetzt darf es jeder sehen

Dafür nimmt der aktuell in der Kritik stehende Nuri Sahin auch einige Veränderungen in der Startelf vor. So sitzen beispielsweise Emre Can und Julian Brandt nur auf der Bank. Beide waren zuletzt die Führungsachse der Dortmunder, allerdings funktionierten sie überhaupt nicht. Sowohl Brandt als auch Kapitän Can hinken weit hinter den Erwartungen.

Die BVB-Startelf gegen Bologna: Kobel – Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Groß – Nmecha, Reyna, Beier, Duranville, Gittens, Guirassy

Die Folge: nur ein Bankplatz gegen Bologna für die beiden BVB-Stars. Schon beim Abschlusstraining zeichnete sich ab, dass Can und Brandt nicht in der Startelf stehen. Beide Kapitäne haben in den Trainingseinheiten in der A-Elf gefehlt, was ein klares Indiz dafür war, dass sie nicht starten werden. In die Startelf rücken dafür Duranville und Reyna.

Sahin unter Druck

Ob diese Veränderung etwas bringen wird, zeigt sich dann. Für Sahin und den BVB gilt gegen den FC Bologna: Verlieren verboten. Das Gastspiel in Italien wurde medial als Endspiel für den 36-Jährigen ausgerufen. Bei einer erneuten Pleite droht Sahin der Rauswurf.

Mehr Nachrichten für dich:

Aber auch bei einem Sieg kann Sahin nicht aufatmen. In nur wenigen Tagen geht es dann in der Bundesliga weiter, wo drei Punkte unbedingt wieder hermüssen. Schließlich verliert der BVB die Champions-League-Plätze für die kommende Saison immer mehr aus den Augen.