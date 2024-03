Nächster Schock für Bayern München! Beim BVB-Gegner geht das große Zittern los

Eine Woche vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund bangt der FC Bayern München gleich um mehrere Top-Stars. Nachdem Manuel Neuer das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen musste, ist nun auch der englische Nationalspieler Harry Kane vorzeitig nach München zurückgekehrt.

Eigentlich wäre Harry Kane am Samstagabend (23. März) mit der englischen Nationalmannschaft auf Brasilien getroffen, doch der Bayern-Star musste verletzt zuschauen. Jetzt hat er seine Länderspielpause vorzeitig abgebrochen. Er droht sogar das Topspiel gegen Borussia Dortmund zu verpassen.

Bayern München bangt um Harry Kane

„Harry Kane wird nicht fit sein für Dienstag, also wird er zurück zu seinem Klub gehen“, erklärte der englische Nationaltrainer Gareth Southgate nach der 0:1-Pleite gegen Brasilien am Samstagabend. Eigentlich stünde am Dienstag (26. März) noch das Duell gegen Belgien an, doch für Kane kommt ein Einsatz zu früh.

+++ Spielt Borussia Dortmund nie mehr Samstag 15:30 Uhr? TV-Pläne werden zum Fan-Albtraum +++

Der Superstar hatte sich im Bundesliga-Spiel gegen den SV Darmstadt eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, war aber dennoch zur Nationalmannschaft gereist. Ein Einsatz gegen Brasilien war nicht geplant, aber auch für das Duell gegen Belgien wird der Engländer offensichtlich nicht rechtzeitig fit.

In München soll er sich nun weiteren Behandlungen unterziehen. Beim Rekordmeister wird man hoffen, dass der Stürmer nicht noch länger ausfällt, denn schon am Samstag (30. März) steht in der Bundesliga das Topspiel gegen Borussia Dortmund an.

Drei weitere Stars fraglich

Wenige Tage zuvor musste schon Torwart Manuel Neuer seine Reise zur Nationalmannschaft abbrechen. Der 37-Jährige zog sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Ein Einsatz gegen den BVB ist mehr als fraglich (Hier mehr!).

Das könnte dich auch interessieren:

Darüber hinaus zittert der FC Bayern noch um Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic. Guerreiro kehrte nach einem kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel am Donnerstag (21. März) ins Lauftraining zurück. Pavolvic sagte seine Länderspielreise wegen einer Mandelentzündung ab. Definitiv ausfallen wird Winterneuzugang Sascha Boey. Er erlitt einen Muskelbündelriss im Oberschenkel und fällt mehrere Wochen aus.