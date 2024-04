Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: BVB muss zittern – „Könnte eng werden“

Für Borussia Dortmund haben mit dem Sieg gegen den FC Bayern München die „Wochen der Wahrheit“ begonnen. Im direkten Duell mit dem VfB Stuttgart hat der BVB nun die Chance, seinen Tabellenplatz vier zu festigen. Für einen Schlüsselspieler könnte das Topspiel am Samstag (6. April) hingegen zu früh kommen.

Bereits für die Partie beim FC Bayern (30. März) war Donyell Malen aufgrund von Oberschenkelproblemen ausgefallen. Trotz des überzeugenden Auswärtssieges in München ist der Niederländer aus der Startelf des BVB nicht wegzudenken. Nun könnte Malen erneut ausfallen, wie Trainer Edin Terzic auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Borussia Dortmund: Malen steht auf der Kippe

„Bei Donyell Malen sieht es so aus, dass er gestern (Mittwoch, 3. April) immer noch nicht beschwerdefrei war. Es könnte eng werden für Samstag“, so Terzic am heutigen Donnerstag (4. April). Dabei wird Malen gegen das Überraschungsteam aus Stuttgart durchaus benötigt. Mit elf Saisontoren zählt der 25-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern.

Eine endgültige Entscheidung wurde laut Terzic noch nicht getroffen: „Da werden wir uns die nächsten zwei Tage nochmal die Zeit nehmen, um die finale Entscheidung zu treffen“, sagt der Dortmunder Cheftrainer. Mit Jadon Sancho und Karim Adeyemi stehen Terzic jedoch Alternativen bereit, die beim Spiel in München eine gute Leistung zeigten.

Personallage beim BVB entspannt sich

Derweil kann sich der BVB für das Spiel gegen den VfB Stuttgart auf weitere Rückkehrer freuen. Marcel Sabitzer wird nach seiner Roten Karte, die er beim Auswärtssieg in Bremen gesehen hatte, in den Kader zurückkehren.

Auch Gregor Kobel wird aller Voraussicht nach ins Tor der Borussen zurückkehren können. „Er hat seit Dienstag das komplette Mannschaftstraining absolviert. Dementsprechend steht er uns auch schon wieder zur Verfügung“, so Terzic. Zuletzt hatte Alexander Meyer den an Magen-Darm erkrankten Kobel vertreten. Bei den Siegen gegen Bayern und Frankfurt musste er nur einmal hinter sich greifen.