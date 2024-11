Erling Haaland: Sensation in Sicht? Fans warten seit Ewigkeiten darauf

Er ist kurz davor, es endlich zu schaffen. Erling Haaland ist zweifelsohne einer der besten Fußballspieler auf diesem Planeten. Seine Torquote war schon bei Borussia Dortmund phänomenal und auch bei Manchester City hat er nicht nachgelassen.

Zum perfekten Glück fehlt ihm eigentlich nur noch eine schlagkräftige Nationalmannschaft. Und hier liegt seit Jahren das Problem. Mit Erling Haaland und Martin Ödegaard hat Norwegen eigentlich zwei herausragende Köpfe im Team. Doch dahinter fällt die Qualität schnell ab. Doch jetzt könnte endlich die Wende kommen.

Erling Haaland: Heftige Kritik!

Auch wenn Haalands Bilanz für die Nationalmannschaft mit 34 Toren in 37 Spielen ebenfalls herausragend ist, weht in der Heimat ein deutlich kritischerer Wind. Der Grund: Trotz des Super-Stürmers erlebt das Land eine fußballerische Durststrecke. WM 2022? Verpasst! EM 2024? Auch verpasst!

+++ Auch spannend: Borussia Dortmund reibt sich verwundert die Augen! Hat man einen großen Fehler begangen? +++

Und dann war da im Oktober noch diese herbe 1:5-Klatsche in der Nations League gegen Österreich. Erling Haaland, in diesem Spiel sogar Kapitän, mied anschließend die Mikrofone, flüchtete vor der Kritik. Das fanden viele Fans in Norwegen überhaupt nicht gut.

Norwegen vor Meilenstein

Schnell entschuldigte er sich für sein Verhalten und kündigte für den November sechs Punkte an. Norwegen muss gegen Slowenien und Kasachstan ran. Und trotz der herben Klatsche gegen Österreich stehen die Nordmänner vor einem Meilenstein.

Gelingen die sechs versprochenen Punkte, hat man beste Chancen, in der Nations League aufzusteigen. Es wäre der erste, so sehnlichst erwartete Erfolg für den Ex-BVB-Stürmer mit der Nationalmannschaft.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

In Gruppe 3 der Liga B steht man derzeit auf Platz eins! Wie Österreich und Slowenien auch hat Norwegen sieben Punkte. Es ist also alles möglich – von Aufstieg in Liga A bis Abstieg in Liga C – das wäre der Worst Case. Dann dürfte es statt Lobeshymnen für Erling Haaland wieder jede Menge Kritik hageln.