Borussia Dortmund reibt sich verwundert die Augen! Hat man einen großen Fehler begangen?

Ist er das wirklich? Diese Frage stellten sich Fans von Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen und Wochen häufiger, wenn sie Spiele des Konkurrenten Eintracht Frankfurt sahen. Dort überstrahlt Sturm-Star Omar Marmoush derzeit zwar alles (hier mehr dazu lesen), doch auch in der Abwehr sorgt ein junger Mann für Furore.

Und dieser ist bei Borussia Dortmund kein unbekanntes Gesicht: Nnamdi Collins arbeitet derzeit hart an seinem Durchbruch im Profigeschäft. Und schon drängt sich die Frage auf: Hat der BVB mit seinem Abgang einen Fehler begangen?

Borussia Dortmund: Kein Plan für Collins

In der Innenverteidigung pfiffen die Dortmunder zuletzt aus dem letzten Loch. Niklas Süle und Waldemar Anton fielen aus. Plötzlich musste Emre Can neben Nico Schlotterbeck verteidigen. Als der Kapitän dann gegen Mainz Rot sah, musste Felix Nmecha ran. Die eigene Kaderplanung wurde dem BVB in dieser Phase ein Stück weit zum Verhängnis.

Ein Nnamdi Collins hätte in dieser Situation vielleicht geholfen. Collins spielte von 2016 bis 2023 sieben Jahre im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund, schnupperte auch bei den Profis rein. Doch in Dortmund sah Collins keine Perspektive, es fehlte wohl ein genauer Plan für die permanente Integration in den Profikader. Also trat er mit einem Wechselwunsch an die Verantwortlichen heran und schloss sich den Frankfurtern an.

Ex-Borusse startet durch

Verlief seine erste Saison bei der Eintracht noch schleppend – auch hier kam er zunächst vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz – bahnt sich jetzt der große Durchbruch an. Vor der Länderspielpause stand Collins zweimal in der Startelf. Gegen Bochum lieferte er auch gleich noch eine Vorlage.

Der Lohn: Erstmals nominierte ihn Deutschlands U21-Trainer Antonio di Salvo für die zweithöchste DFB-Auswahl. Bei den Testspielen gegen Dänemark und Frankreich dürfte er sein U21-Debüt geben.

Borussia Dortmund trauert Collins nach

In Dortmund dürfte man angesichts der sich anbahnenden Entwicklung wohl etwas geknickt sein, dass man den ehemaligen Kapitän der eigenen U19 ziehen lassen musste. Gerade in der aktuellen Situation hätte sich Collins sicherlich auch in Dortmund entwickeln können.