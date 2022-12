Erling Haaland lässt keine Zweifel aufkommen – Jürgen Klopp muss drunter leiden

Nicht mal eine Woche ist seit dem WM-Finale vergangen, da haben in England schon wieder die Pflichtspiele gestartet. Für die Stars auf der Insel, die auch bei der WM dabei waren, hieß es in den letzten Tagen also: Training statt Sonderurlaub. Die Fans des englischen Fußballs bekamen dann am Donnerstag (22. Dezember) ein richtiges Highlight geboten. Manchester City und Erling Haaland empfingen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp im Achtelfinale des League Cup.

Die Frage, ob der Norweger nach der langen Spielpause gleich schon wieder in Form ist, beantwortete Erling Haaland nach gerade einmal zehn Minuten auf dem Feld. Jürgen Klopp hingegen dürfte diese gar nicht gefallen haben.

Erling Haaland kontert Zweifler

Genau 40 Tage lagen zwischen Haalands letztem Pflichtspiel gegen den FC Brentford und dem League-Cup-Achtelfinale gegen den FC Liverpool. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Norweger nicht mit seiner Nationalmannschaft für die WM in Katar qualifizieren konnte, musste er zwangsläufig in einen kurzen Urlaub gehen. Aus diesem Grund haben sich die Kritiker und Zweifler des Norwegers gefragt, ob er denn überhaupt fit und genügend in Form sein würde, um den FC Liverpool zu besiegen.

Die Antwort gab der Stürmer nach gerade einmal zehn Minuten. Nachdem der Ball über Gündogan und Palmer zu De Bruyne gekommen ist, spielte der Belgier diesen Präzise über die Abwehr der Reds hinweg und setzte den Norweger in Szene. Dieser vollendete den Angriff in gewohnter Haaland-Manier und traf Volley zum 1:0 für die Hausherren.

Erling Haaland schießt Jürgen Klopp aus dem Pokal

Das Team von Jürgen Klopp konnte den ersten und zweiten Rückstand zwar noch egalisieren, der dritte nach rund einer Stunde durch Nathan Ake war dann aber ein Rückschlag zu viel für den deutschen Trainer. Nachdem die Saison schon nur recht mäßig für die Reds gestartet ist, folgte nun also der nächste Rückschlag in der laufenden Spielzeit. Durch das Ausscheiden aus dem League Cup ist nun eine weitere Titelchance für Klopp dahin. Auch die Chance, dass der Ex-BVB-Trainer mit seiner Mannschaft nochmal in den Meisterschaftskampf eingreifen kann, sind gering.

Nach 14 Spielen stehen die Liverpooler nur auf dem sechsten Tabellenplatz. Auf den Tabellenersten Arsenal haben die Reds schon ganze 15 Punkte Rückstand. Immerhin bleiben Klopp noch zwei realistische Chancen auf den Titel: In der Champions League und im FA Cup, dem zweiten Pokalwettbewerb in England. Während im Pokal mit den Wolverhampton Wanderers der Tabellenletzte der Premier League und somit ein vergleichsweise einfacheres Los wartet, wartet in der Königsklasse mit Real Madrid der amtierende Sieger des Wettbewerbs auf den FC Liverpool.