Bayer Leverkusen: Hammer-Deal steht bevor! Wirtz-Nachfolger im Anflug

Hinter Bayer Leverkusen liegen zweifelsohne zwei sehr erfolgreiche Jahre. Doch nun steht die Werkself vor großer Unsicherheit. Wie geht es weiter? Ohne Alonso. Ohne. Tah. Ohne Wirtz. Für zwei der drei offenen Stellen konnte bereits ein Nachfolger vorgestellt werden. Jetzt soll der dritte folgen.

Malik Tillman steht laut „Sport.de“ kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Der 23-jährige Angreifer soll noch diese Woche den Medizincheck in den USA absolvieren. Danach ist geplant, dass er einen Fünfjahresvertrag bis 2030 unterschreibt. Nach Florian Wirtz‘ Abgang zum FC Liverpool sieht Bayer Leverkusen in Tillman offenbar den geeigneten Nachfolger, um die offensive Qualität der Mannschaft zu sichern.

Bayer Leverkusen zieht Ausstiegsklausel

Der Transfer wird durch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro ermöglicht, die Bayer Leverkusen zu aktivieren plant, berichtet „Sport.de“. Nach mehr als drei erfolgreichen Jahren im Ausland kehrt Tillman somit nach Deutschland zurück.

+++Transfer-News: Bundesliga-Star steht oben auf der Bayer-Liste+++

In den letzten beiden Saisons glänzte der Offensivspieler bei der PSV Eindhoven mit 21 Toren in 54 Einsätzen und sammelte wertvolle Champions-League-Erfahrung. Diese Entwicklung machte ihn schon früh zu einem Wunschkandidaten für Bayer Leverkusen.

Idealerer Karriereschritt für Ex-Münchener

Der gebürtige Nürnberger spielte in seiner Jugend für den FC Bayern München, wo er bis zu seinem Profi-Debüt ausgebildet wurde. Ein Wechsel zur Werkself gilt als idealer nächster Schritt seiner Karriere, um seine starke Form aus den Niederlanden fortzuführen. Die Werkself möchte Tillman als zentrale Offensivfigur in ihrem System einbauen.

Tillman nahm zuletzt am Gold Cup mit der US-Nationalmannschaft teil, wo er im Finale gegen Mexiko über 90 Minuten auf dem Platz stand. Trotz der 1:2-Niederlage zeigte er erneut seine Klasse. Bayer Leverkusen plant, diese Qualität in der kommenden Bundesliga-Saison einzusetzen und so das Team auf ein noch höheres Niveau zu heben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.