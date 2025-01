Erling Haaland droht die Vollkatastrophe – damit hätte niemand gerechnet

Schwerer Rückschlag für Erling Haaland und Manchester City! Dem englischen Spitzenklub droht in der Champions League das vorzeitige Aus. Erstmals seit 2016 könnte City die K.o.-Phase verpassen.

Mit einer 2:4-Pleite in Paris verschlimmerte sich am Mittwochabend (22. Januar) die Situation von Manchester City in der Champions League. Die Horror-Saison von Erling Haaland und den „Citizens“ geht damit weiter.

Dank der Treffer von Jack Grealish (50.) und Haaland (53.) ging Manchester in Paris zunächst noch mit 2:0 in Führung, doch dann nahm das Drama seinen Lauf. Ousmane Dembele (56.), Bradley Barcola (60.), Joao Neves (78.) und Goncalo Ramos (90.+3) drehten die Partie und schickten City damit ins Verderben.

Die Star-Truppe ist in der Champions-League-Tabelle auf Rang 25 abgerutscht – und der reicht nicht zum Weiterkommen. Der Rückstand auf Rang 24 beträgt zwei Punkte. Dem Champions-League-Sieger von 2022/2023 droht das vorzeitige Aus.

„Das kann passieren. Das ist die Realität. Wir haben nicht genug Punkte geholt“, sagte der Trainer Pep Guardiola bei „TNT Sports“. Erstmals seit seinem Amtsantritt 2016 droht Guardiola mit ManCity die K.o.-Phase der Königsklasse zu verpassen.

Citys letzte Chance

Allerdings hat City es letztlich noch selbst in der Hand. Im letzten Gruppenspiel trifft Manchester auf den Brügge. Mit einem Sieg würde man an dem belgischen Top-Klub vorbeiziehen und würde sich so in die Playoffs retten.

Die Saison ist für City bislang allerdings ein reines Desaster. In der Premier League ist die Truppe um Stürmer Haaland bis auf Rang fünf abgerutscht. Der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool beträgt schon zwölf Punkte.