Bayern München: Blamage in Rotterdam hat bittere Folgen

Der FC Bayern München hat sich in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam blamiert. Mit 0:3 verlor der deutsche Rekordmeister beim niederländischen Erstligisten und bangt damit um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.

Das ist aber nicht die einzige Folge, die die bittere Pleite in Rotterdam haben könnte. Linksverteidiger Alphonso Davies hat sich verletzt und wird dem FC Bayern München mutmaßlich erst einmal fehlen.

Bayern München droht Gang in die Playoffs

Mit zwei Siegen zum Abschluss der Gruppenphase wäre Bayern München direkt für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Die Niederlage in Rotterdam hat die Münchner zurückgeworfen.

Nach dem siebten Spieltag steht Bayern München damit auf Rang 15. Der Rückstand auf Platz acht beträgt zwar nur einen Zähler, doch selbst bei einem Sieg im letzten Spiel gegen Bratislava ist es eher unwahrscheinlich, dass Bayern noch auf den achten Rang springt.

Damit droht dem Team von Trainer Vincent Kompany der Gang in die Playoffs. Dort könnte Bayern dann schon auf einen echten Hammer-Gegner wie Paris Saint-Germain, Juventus Turin oder Real Madrid treffen. Zudem müsste der Rekordmeister im Februar zwei Mal zusätzlich ran.

„Wie man so schön sagt: Die Tabelle lügt nicht. Wir müssen uns schon eingestehen, dass wir momentan keine Spitzenmannschaft in Europa sind. Eine Spitzenmannschaft darf dieses Spiel hier nicht verlieren. Da fehlt uns noch ein bisschen was“, so die knallharte Einschätzung von Kimmich.

Davies verletzt ausgewechselt

Und die Niederlage gegen Rotterdam könnte Bayern auch aus personeller Sicht bitter bezahlt haben. Alphonso Davies musste noch vor der Pause mit muskulären Problemen im Oberschenkel ausgewechselt werden. „Es könnte ein Muskelfaserriss sein, aber vielleicht täuschen wir uns auch. Es könnte auch etwas anderes sein. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mit der medizinischen Abteilung darüber gesprochen“, wird Trainer Vincent Kompany auf der Website der Bayern zitiert.