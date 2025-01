FC Bayern München: Nächster Talent-Knall! FCB zieht die Reißleine

Nächste drastische Entscheidung beim FC Bayern München! Im Sommer wurden einige Talente an andere Klubs verliehen, damit sie dort Spielpraxis sammeln und mit viel Erfahrung zum Rekordmeister zurückkehren. Nicht bei allen Spielern lief es bislang erfreulich.

Zu Jahresbeginn hat der FC Bayern München bereits die Leihe von Franz Krätzig abgebrochen, der beim VfB Stuttgart nicht zum Zug kam. Nun hat der Top-Klub beim nächsten Talent die Reißleine gezogen.

FC Bayern München: Nächste Leihe abgebrochen

Der FC Bayern München holt das Talent Max Scholze zurück. Der 19-Jährige wurde zu Saisonbeginn an den SC Verl verliehen, kam aber kaum zum Einsatz. Nun haben sich beide Vereine auf ein vorzeitiges Ende der Leihe geeinigt. Der Abwehrspieler kehrt zum Rekordmeister zurück.

Der 19-Jährige fiel zwischenzeitlich aufgrund einer Verletzung einige Wochen aus, sitzt die meiste Zeit aber nur auf der Bank. Ab sofort gehört Scholze wieder dem Kader der Zweitvertretung des Rekordmeisters in der Regionalliga an. Bereits am Montag trainierte er wieder am Campus.

„Wir akzeptieren die Entscheidung von Max, dass er zurück nach München kehrt, um mehr Spielpraxis zu sammeln“, sagt Verls Sportvorstand Sebastian Lange. „Seine Zeit bei uns lief aufgrund der frühen Verletzung maximal unglücklich, aber dennoch hat Max immer Vollgas gegeben und sich beim Sportclub von der besten Seite gezeigt.“ Ursprünglich war die Leihe in Verl bis zum Saisonende geplant.

Scholz-Rückkehr zum FCB

2019 kam das Talent aus der Jugend von Dynamo Dresden zum FC Bayern München. Dort arbeitete sich Scholz immer weiter nach oben und gehörte in der vergangenen Saison zu den Stammspielern der zweiten Mannschaft. Zudem belohnte ihn Ex-FCB-Trainer Thomas Tuchel mit dem Kader-Debüt für das letzte Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Allerdings kam er nicht zum Einsatz.

Wie es mit Scholz dann im Sommer weitergeht, ist noch unklar. In München hat das Abwehrtalent einen Vertrag bis 2027. Es ist gut möglich, dass er dann erneut verliehen wird, um bei einem anderen Klub Spielpraxis zu sammeln.