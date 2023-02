Erling Haaland: Überdimensionales Preisschild! Beraterin nennt irre Summe für den Ex-BVB-Star

Im vergangenen Sommer ist Erling Haaland bekanntermaßen von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Mit einer Ablösesumme von etwa 60 Millionen Euro bezahlte der englische Meister dank einer Ausstiegsklausel deutlich weniger, als der Norweger eigentlich wert gewesen wäre.

Nachdem bald schon zwei Drittel der laufenden Saison vorbei sind, hat sich die Beraterin von Erling Haaland zu Wort gemeldet und über ihren Klienten gesprochen. Dabei kam sie auch auf eine astronomische Ablösesumme für ihn zu sprechen.

Erling Haaland ist „eine Milliarde Euro wert“

26 Tore in 23 Spielen in der Premier League – das ist die bisherige Bilanz von Erling Haaland bei Manchester City. In einem Interview mit dem französischen TV-Sender „TF1“ hat Rafaela Pimenta, die Beraterin des Norwegers, behauptet, dass der Wert ihres Klienten so hoch wie noch nie sein würde.

„Erling Haaland ist eine Milliarde Euro wert. Das ist keine Schätzung. Das ist sicher. Viele werden jetzt vielleicht sagen, dass ich lächerlich bin und kein Klub jemals eine Milliarde zahlen wird. Aber sein Alter, seine Qualität, seine Entwicklung und sein Verhalten sind der Grund, warum ich über die Milliarde spreche“, erklärte die Beraterin.

Erling Haaland: Wie sieht seine Zukunft aus?

Auch nach seinem Wechsel auf die Insel wurde immer wieder darüber spekuliert, zu welchem Klub es den ehemaligen BVB-Star als nächstes ziehen wird. Was die Zukunft für den Norweger bringen wird, würde Pimenta nicht wissen. Sie wisse nur, dass „sie kommt“. Ihr Klient sei laut der Beraterin ein „einfacher Typ“, der sich von dem ganzen „Bling Bling“ der Fußballwelt nicht beeinflussen lassen würde.

Im Anschluss verriet Pimenta noch, was das Geheimnis des Erfolgs von Haaland ist. „Er isst vor den Spielen Lasagne, das ist sein Geheimrezept. Er sieht sich selbst nicht als wichtig an. Das ist die Zukunft“, so die Beraterin.