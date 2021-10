Erling Haaland: Rummenigge-Ansage könnte BVB-Fans Hoffnung machen – „Das halte ich für Unfug“

Geht er, oder bleibt er? Diese Frage begleitet Erling Haaland und alle Fans und Verantwortliche von Borussia Dortmund schon eine ganze Weile.

Die Gerüchteküche um einen Abgang von Goalgetter Erling Haaland brodelt schon lange. Gefühlt halb Europa ist angeblich an dem norwegischen Shootingstar dran. Auch der Name von Ligakonkurrent Bayern München fällt. Jetzt äußert sich Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

Erling Haaland: Warum sollten die Bayern zuschlagen?

In seiner Kolumne für die Bild stellt sich Rummenigge die Frage: Warum sollte der FC Bayern München für Erling Haaland bieten? „Schon das System würde das nicht hergeben: Der Erfolg des FC Bayern liegt seit Louis van Gaals Zeiten in einem 4-2-3-1 begründet, mit zwei Flügelstürmern und einer zentralen Spitze. Haaland und Lewandowski können in diesem System nicht zusammen agieren“, erklärt Rummenigge. Ein Wechsel des Systems komme für ihn nicht infrage. „Der Spieler muss zum System passen, nicht umgekehrt.“

Kommt Haaland zu den Bayer? Karl-Heinz Rummenige fragt sich warum sollte er? Foto: IMAGO / Sven Simon

„Lewandowski und Haaland in einer Mannschaft – das halte ich für Unfug, das geht nicht“, lautet seine Schlussfolgerung. Qualitativ sei Bayerns Sturm immer noch gut besetzt.

Wie damals beim BVB: Robert Lewandowski trifft für Bayern München wie am Fließband. Foto: imago images/ActionPictures

Denn in Rummeniges Augen ist Ex-Borusse Robert Lewandowski immer noch die Richtige Wahl. „Lewandowski kann sicher noch einige Jahre auf Top-Niveau spielen, ich sehe für ihn trotz des Alters von 33 Jahren keine Limits.“

Rummenigge zieht Vergleich: „Heute bildet Lewandowski die Benchmark“

Im direkten Vergleich würde sich Rummenigge klar für Lewandowski entscheiden. „In einigen Jahren könnte Haaland wegen seines Alters im Vorteil sein, aber heute bildet Lewandowski die Benchmark. Er ist der perfekte Mittelstürmer.“

Haaland sei dennoch ein interessanter Spieler. „Der Norweger lebt primär von seiner Kraft, seiner Schnelligkeit und natürlich seinem unbändigen Ehrgeiz. Wenn er nicht trifft, so berichten es die Dortmunder, ist der Tag für ihn gelaufen.“ Diese Mentalität sei als Mittelstürmer sehr wichtig.

Steht bei vielen europäischen Topklubs auf dem Zettel: BVB-Stürmer Erling Haaland Foto: imago images/Team 2

Andere Worte Rummenigges könnten die BVB-Fans hoffnungsvoll stimmen. „Dennoch glaube ich nicht, dass Haaland die Bundesliga automatisch nach dieser Spielzeit verlässt, selbst wenn ihn der FC Bayern nicht verpflichten wird.“ Schreibt Rummenigge.

Haaland: Das kostspielige Investment in die Zukunft

„Ich halte es für durchaus realistisch, dass Haaland mit seinem nächsten Vertrag in die Gehaltsdimensionen von Neymar, Messi oder Ronaldo aufsteigen möchte“, fährt er fort. Haaland sei ein Investment. „Aber bei Haaland kauft ein Verein auch die Zukunft, das Talent, ein Versprechen mit ein. Wer dieses Gesamtpaket stemmen kann und will, bleibt spannend.“

Ob die Bayern zuschlagen hänge gerade vom Finanziellen ab. „Gerade in Corona-Zeiten muss der Klub seriös wirtschaften“, merkt Rummenigge an. In den letzten Jahren wurde bereits viel in neue Spieler investiert. „Die Zeiten werden finanziell gesehen im Fußball anspruchsvoller.“ Die Konkurrenz in der Biet-Schlacht um Haaland ist riesig. Es bleibt abzuwarten, ob der FC Bayern München am Ende des Tages mit den Konkurrenten mitziehen möchte und kann. (fp)