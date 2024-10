Edin Terzic: Wildes Gerücht um Ex-BVB-Coach! Kommt es zum großen Wiedersehen?

Erst vor wenigen Tagen hat Edin Terzic im Rahmen des BVB Champions-League-Spiels bei Real Madrid (5:2) seine Premiere als TV-Experte für „Amazon Prime“ gegeben. Dabei schaute er unter anderem auf die Arbeit seines Nachfolgers Nuri Sahin.

In Kürze könnte er jedoch schon wieder selbst an der Seitenlinie stehen. Denn laut neuesten Medienberichten soll Edin Terzic bei einem englischen Erstligisten hoch im Kurs stehen. Sieht man den Ex-Dortmund-Trainer also bald in der Premiere League?

Edin Terzic: Premiere-League-Engagement nach BVB-Aus?

Mit Thomas Tuchel hat England seit Kurzem einen deutschen Nationalcoach, mit Oliver Glasner und Fabian Hürzeler trainieren zudem zwei weitere deutsche Trainer in der englischen ersten Liga. Gesellt sich Terzic demnächst dazu?

Schon vor wenigen Wochen ist der 41-Jährige mit Manchester United in Verbindung gebracht worden, jetzt folgt der nächste Premiere-League-Klub.

Laut „Sky“ soll Terzic ein Kandidat bei West Ham United sein. Bei den „Hammers“ steht Trainer Julen Lopetegui nach dem enttäuschenden Saisonstart stark in der Kritik. West Ham ist derzeit nur auf dem 15. Tabellenplatz und hat nach acht Spieltagen gerade einmal acht Punkte auf dem Konto. Bei einer Trennung von Lopetegui soll Terzic ein heißer Kandidat auf die Nachfolge sein.

Der Ex-BVB-Coach war bereits von 2015 bis 2017 als Co-Trainer von Slaven Bilic bei den Londonern angestellt. Nun könnte er selbst in die Rolle des Cheftrainers rutschen. Terzic selbst hatte zuletzt angekündigt, dass er ins Trainergeschäft zurückkehren will. „Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere“, schrieb er in einer Kolumne für „Coaches Voice“.

Wiedersehen mit Ex-Borusse Füllkrug?

Heißt dieses nächste Kapitel also West Ham United? Sollte Terzic letztlich tatsächlich in London anheuern, würde er auf einen alten Bekannten treffen. Mit Niclas Füllkrug wechselte einer seiner Schützlinge aus der vergangenen Saison zu den „Hammers“. Die Londoner überweisen für den deutschen Nationalstürmer satte 30 Millionen Euro an den BVB.

Weitere News:

Seine ersten Wochen in der englischen Hauptstadt waren jedoch enorm enttäuschend. Zunächst war Füllkrug nur Reservespieler und die vergangenen vier Spiele verpasste er aufgrund einer Achillessehnenreizung. Spielt er demnächst also bald wieder unter seinem Ex-Coach?