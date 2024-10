Edin Terzic: Ex-BVB-Trainer vor Comeback? „Ich bin bereit“

Im Sommer gingen Borussia Dortmund und Edin Terzic getrennte Wege. Seit dem ist der 41-Jährige noch ohne neuen Verein. Das ein oder andere Gerücht gab es bereits. Neuerdings soll er bei Manchester United ganz hoch im Kurs stehen.

Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Edin Terzic auf die große Fußball-Bühne zurückkehrt. Der Ex-BVB-Trainer kündigte jetzt selbst seine Rückkehr auf die Trainerbank an. Der neue Verein steht aber noch nicht fest.

Edin Terzic ist bereit für einen neuen Job

„Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere“, kündigt Edin Terzic jetzt in einem langen Brief bei „Coaches Voice“ an. Er erklärt: „Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein.“

Mit Borussia Dortmund gewann er den DFB-Pokal, verpasste dann aber zunächst haarscharf die Meisterschaft und verlor in diesem Sommer das Finale der Champions League. Wenige Wochen nach dem verlorenen Endspiel bat Terzic selbst um die Auflösung seines Vertrages.

Seit Sommer ist er nun vereinslos, hatte mehrere Monate Zeit, um das Geschehen zu verarbeiten. Nun ist der 41-Jährige aber ganz offensichtlich bereit für einen neuen Trainerjob. Er will wieder Titel gewinnen, sagt Terzic.

Terzic steht bei United auf der Shortlist

Aktuell gilt Manchester United als heißeste Adresse. Dort steht Trainer Erik ten Hag schon seit mehreren Monaten in der Kritik, könnte bald ausgetauscht werden. Medienberichten zufolge steht Terzic bei United auf der Shortlist, habe viele Befürworter in der Chefetage der „Red Devils“ (hier erfährst du mehr dazu!).