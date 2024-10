Edin Terzic: Hammer um Ex-BVB-Trainer! Jetzt steht er bei DIESEM Klub auf dem Zettel

Nach seinem Rücktritt bei Borussia Dortmund ist Edin Terzic seit nun etwa vier Monaten ohne Trainerjob. Nach seiner zweiten Amtszeit beim BVB dürfte der gebürtige Mendener nun außerhalb Dortmunds seine Zelte aufschlagen.

Gerüchte über eine mögliche Verbindung von Edin Terzic zu interessierten Klubs gab es bis zuletzt nicht. Dabei dürfte der 42-Jährige auf dem Trainermarkt einige Begehrlichkeiten wecken. Nun führt eine heiße Spur zu einem Top-Klub – es wäre eine dicke Überraschung!

Wird Edin Terzic Nachfolger von Erik ten Hag in Manchester?

Wie die „Sun“ berichtet, soll Terzic bei Manchester United auf der Kandidatenliste für den Nachfolger des angezählten Erik ten Hag stehen. Diese Meldung dürfte für viele Beobachter überraschend kommen, schließlich galten bis zuletzt andere Personalien wie Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel als aussichtsreichste Kandidaten auf den Trainerjob bei den Red Devils.

Doch wie die „Sun“ wissen will, soll Terzic vor allem in der Führungsetage des kriselnden englischen Rekordmeisters einige Befürworter haben. Der mögliche Schritt nach England erscheint für Terzic keinesfalls abwegig. Denn schon von 2015 bis 2017 arbeitete er als in der Premier League – damals noch als Co-Trainer unter Slaven Bilic bei West Ham United.

Ten-Hag-Entlassung wohl nur eine Frage der Zeit

Eine Entlassung des derzeitigen United-Trainers Erik ten Hag dürfte derweil nur eine Frage der Zeit sein. Derzeit findet man sich auf Tabellenplatz 14 wieder. Für die hohen Ansprüche und das Selbstverständnis in Manchester ist das eindeutig zu wenig. Jedoch scheiterte ein Rausschmiss des Übungsleiters bislang wohl an der drohenden Abfindung, die ten Hag zustehen würde. Diese soll bei satten 25 Millionen Euro liegen.

Trotz dieser Summe dürfte irgendwann auch der letzte Geduldsfaden in der United-Chefetage reißen. Ob es dann zu einem Terzic-Engagement kommt? Vollkommen auszuschließen ist das wohl nicht – auch, wenn andere Kandidaten die Nase vorn haben dürften.