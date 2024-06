Edin Terzic: Nach Rücktritts-Beben – ER soll neuer BVB-Trainer werden

BVB-Beben! Edin Terzic ist nicht mehr länger Trainer bei Borussia Dortmund. Der 41-Jährige hat die Dortmunder Führungsetage um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Der Bitte kam der BVB nach.

Damit braucht Borussia Dortmund nun einen neuen Trainer. Noch gibt es zwar keine offizielle Meldung des Vereins, doch der logische Nachfolger von Edin Terzic steht wohl schon bereit. Er kommt aus den eigenen Reihen.

Edin Terzic: Wird ER sein Nachfolger?

Am Mittwochabend (12. Juni) bat Edin Terzic bei der Elefantenrunden der BVB-Führung seinen Rücktritt an. Nur einen Tag darauf am Donnerstag (13. Juni) lenkte Borussia Dortmund ein. Am Mittag um 13 Uhr folgte dann die offizielle Meldung: Terzic verlässt den BVB.

+++ Borussia Dortmund: Terzic-Schock! Fans fassungslos – „Was passiert hier?“ +++

„Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde“, teilte Edin Terzic in einer persönlichen Botschaft mit. Er habe das Gefühl, dass „der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte.“

Mit dieser Entscheidung hatte niemand gerechnet. Alle waren davon ausgegangen, dass Terzic auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen wird. Jetzt braucht der BVB nun doch einen neuen Trainer.

Sahin könnte neuer BVB-Trainer werden

Einen Nachfolger hat der BVB aber wohl schon in seinen eigenen Reihen. Im Winter kam Nuri Sahin, wurde Co-Trainer von Terzic. Jetzt könnte der ehemalige BVB-Profi nach nur einem halben Jahr zum Cheftrainer aufsteigen. Diese Rolle füllte er bereits von 2021 bis 2023 bei Antalyaspor aus.

Das könnte dich auch interessieren:

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Sahin von Terzic übernehmen. Ex-BVB-Star Sven Bender könne demnach dem Trainer-Team erhalten bleiben und Sahins Co-Trainer werden. Sahin war auch bei der Elefantenrunde der BVB-Führung dabei.