Borussia Dortmund: Paukenschlag offiziell! Terzic tritt zurück

Ein Riesenknall bei Borussia Dortmund! Nach einer teils erfolgreichen, aber auch enttäuschenden Saison ohne Titel ist noch lange keine Ruhe eingekehrt – obwohl derzeit die Sommerpause ansteht. Ganz im Gegenteil: Jetzt hat Edin Terzic für einen Paukenschlag gesorgt.

Am Donnerstag (13. Juni) hat Terzic verkündet, nicht mehr länger Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Ein Nachfolger steht aktuell noch nicht fest.

Borussia Dortmund: Terzic-Hammer offiziell

Erste Berichte über einen Rücktritt gab es am Nachmittag, dann hat es Borussia Dortmund selbst verkündet. Dabei hatte der Coach noch einen Vertrag bis 2025 beim Champions-League-Finalisten. In einer Runde mit den BVB-Bossen wurde der Wunsch von Terzic dann akzeptiert.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star muss bei den Bossen antanzen – droht ihm das endgültige Aus?

Terzic richtete sich in einer Botschaft an die Fans: „Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde. Es war eine riesige Ehre, diesen großartigen Klub zu einem DFB-Pokalsieg und zuletzt in ein Champions-League-Finale führen zu dürfen. Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte. Jeder, der mich kennt, weiß, dass während dieses Entscheidungsprozesses der vergangenen Wochen zwei Herzen in meiner Brust geschlagen haben. Aber auch nach intensiven Gesprächen hat sich mein Grundgefühl nicht geändert. Ich wünsche Borussia Dortmund immer nur das Allerbeste und sage nicht Goodbye, sondern auf Wiedersehen. Heja BVB!“

Wer wird Terzics Nachfolger?

In der abgelaufenen Saison stand Edin Terzic bei Borussia Dortmund immer wieder in der Kritik. Zur Rückrunde gab es sogar Berichte über eine Entlassung des Cheftrainers. Doch mit erfolgreichen Partien in der Champions League konnte sich der 41-Jährige retten. Die Sensation wäre fast gelungen, allerdings musste sich der BVB im Endspiel Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben.

Danach gab es weitere Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von Terzic. Beim BVB war man zwar zufrieden mit dem Trainer, allerdings war eine Verlängerung seines Vertrages nicht in Stein gemeißelt. Gespräche dazu wurden schon vor Wochen verschoben.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie es jetzt beim BVB weitergeht, ist noch unklar. Die „Bild“ spekuliert bereits, dass Nuri Sahin übernehmen könnte und von Co-Trainer Sven Bender unterstützt werden sollte.