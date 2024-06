Borussia Dortmund: Terzic-Schock! Fans fassungslos – „Was passiert hier?“

Es ist ein Riesenknall wie aus dem Nichts! Edin Terzic ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund! Der Coach habe den BVB um eine Auflösung seines Vertrags gebeten. Diesem Wunsch haben die Schwarzgelben zugestimmt.

Die Fans von Borussia Dortmund sind nach dieser Hammer-Nachricht geschockt. In den sozialen Netzwerken wenden auch sie sich an den Ex-BVB-Coach, der zuvor emotionale Worte an den Anhang schickte.

Borussia Dortmund: Terzic-Schock!

Wer hätte damit gerechnet? Edin Terzic ist als Trainer von Borussia Dortmund zurückgetreten. Das gab der BVB am Donnerstag (13. Juni) bekannt. Erste Berichte über das Aus des 41-Jährigen gab es nur wenige Stunden vor der offiziellen Verkündung der Dortmunder.

In einem auf X (ehemals Twitter) veröffentlichtem Video wandte sich Terzic direkt an die Dortmunder Fans. „Ich möchte euch mitteilen, dass ich den BVB verlassen werde. Es war unvergesslich für mich und eine wunderbare Reise. Ich verspüre eine große Ehre in mir, diesen großen Verein zum Pokalsieg und ins Champions-League-Finale geführt habe“, sagt Terzic.

Nach dem Finale habe es „einen offenen und ehrlichen“ Austausch gegeben. Terzic: „Es ist an der Zeit, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie das Team führt.“ Der Ex-Trainer wünscht dem ganzen Team nur „das Allerbeste“. Dafür sei „der Glaube“ an das Team ganz wichtig. Zum Abschluss sagt Terzic „auf Wiedersehen“, denn: „Ich war, ich bin und ich bleibe einer von euch.“

Fans können es nicht fassen

Unter dem Video melden sich auch die Fans von Borussia Dortmund zu Wort. Viele können es nicht glauben, dass Terzic tatsächlich zurückgetreten ist. „Geisteskrank! Es tut mir richtig leid für ihn. Er ist so ein sympathischer und netter Typ, der alles gegeben hat“, „Was passiert hier? Wieso geht er? Obwohl wir im Champions-League-Finale waren?“ und „Sehr schade. Wir werden dich vermissen, Edin“, heißt es unter anderem von einigen Anhängern.

Andere bedanken sich für die Zeit, die Terzic auf der Trainerbank verbracht hat. Neben dem Champions-League-Finale gab es noch zwei andere Erfolge für den Trainer: den DFB-Pokal-Sieg 2021 und die Vizemeisterschaft 2023.