Dortmund – Newcastle: Fans reiben sich verwundert die Augen – DAS sah kaum jemand kommen

Diese Antwort hat der BVB gebraucht. Nach der derben 0:4-Klatsche gegen Bayern München stand am Dienstag schon das nächste schwere Spiel an. Dortmund – Newcastle hieß es in der Champions League (hier mehr zum Spiel).

Nach schwachem Start in die Gruppe hatte Dortmund gegen Newcastle in beiden Spielen dringend Punkte gebraucht. Die Mannschaft von Edin Terzic lieferte – und überrascht damit auch ihre schärfsten Kritiker.

Dortmund – Newcastle: Immens wichtiger Sieg

Bereits das Hinspiel hatte Dortmund – wie so oft in dieser Saison – knapp gewonnen. Ein 1:0 im St. James Park sorgte für den ersten Sieg in der Todesgruppe. Im Rückspiel legten die Schwarz-Gelben dann nochmal nach.

In der ersten Halbzeit sorgte Niclas Füllkrug mit dem ersten Champions-League-Treffer seiner Karriere für die Führung (hier mehr dazu). Dortmund kontrollierte Newcastle über weite Strecken des Spiels, ließ wenig zu. Einen Konter vollendte Julian Brandt im zweiten Durchgang zum 2:0-Endstand.

Plötzlich an der Spitze

Wie wichtig dieser Sieg ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Unmittelbar nach Abpfiff thronte der BVB an der Spitze der Gruppe F (Paris St. Germain und AC Mailand spielten erst zu einem späteren Zeitpunkt). Eine Entwicklung, die vor einigen Wochen nur wenige vorhergesagt hätten.

Besonders als Dortmund Anfang September gerade gegen Bochum und Heidenheim Unentschieden gespielt hatte, stellten viele den Kader in Frage. In der Champions League schrieben dem BVB angesichts der Gegner nicht viele Fans und Experten Chancen auf das Achtelfinale zu. Die Auftakt-Niederlage gegen Paris bestärkte die Kritiker. Doch jetzt hat Dortmund wieder alles in der eigenen Hand.

Dortmund – Newcastle: Zwei entscheidende Duelle

Das hängt in großen Teilen auch von den Leistungen gegen den AC Mailand und gegen Paris in den jeweiligen Rückspielen hat. Insbesondere das Auswärtsspiel in Mailand in drei Wochen könnte wegweisend sein.

Den Rückenwind aus Dortmund – Newcastle will der BVB nun aber erstmal in der Liga nutzen. Am Samstag wartet das Überraschungsteam aus Stuttgart. Dann soll es auch in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gehen.