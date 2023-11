Borussia Dortmund – Newcastle: Unglaublicher Moment – Fans kommen die Tränen

Wie würde der BVB auf die Spitzenspiel-Packung gegen den FC Bayern München reagieren (hier mehr zum Spiel)? Diese Frage stellten sich Fans und Experten vor dem Champions-League-Knaller Borussia Dortmund – Newcastle gleichermaßen.

Die Antwort war simpel. Gerade in der ersten Halbzeit zeigte sich Borussia Dortmund gegen Newcastle stark verbessert und mit deutlich mehr Kontrolle. Das führte schließlich auch zu einem besonderen Moment. Dieser rührte manche Fans zu Tränen.

Borussia Dortmund – Newcastle: Premieren-Tor

In der 26. Minute durfte der BVB erstmals jubeln – weil Niclas Füllkrug das Tor regelrecht erzwang. Zunächst kontrollierte der Stürmer im Mittelkreis den Ball. Der anschließende Angriff schien nach einem Schlotterbeck-Fehlpass bereits gescheitert, doch Füllkrug setzte nach.

So kam die Kugel zu Felix Nmecha, der den Ball zur Strafraumgrenze legte. Dort setzte Füllkrug seinen Kollegen Marcel Sabitzer in Szene, der zurück in den Strafraum legte. Der eingelaufene Füllkrug bedankte sich und schloss den Angriff zum 1:0 für Borussia Dortmund ab. Ein besonderes Tor für ihn. Denn es war sein erstes jemals in der Königsklasse.

Spätzünder Füllkrug

Wer hätte noch vor zwei Jahren gedacht, welchen steilen Weg die Karriere des 30-Jährigen noch einschlagen würde? Damals kickte Füllkrug mit Werder Bremen in der 2. Liga, hatte große Anteile am Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Dort holte er sich völlig überraschend die Torjägerkanone. Es folgte das späte Debüt in der Nationalmannschaft sowie die WM-Teilnahme im letzten Winter. Im Sommer dann der Wechsel zum BVB, wo er nun in der Champions League sein erstes Tor erzielte.

Borussia Dortmund: Riesiger Jubel

Eine Erfolgsgeschichte, die in Zeiten von zahlreichen Mega-Juwelen so nicht mehr oft vorkommt. Auch deshalb freuen sich die Fans mit Füllkrug – insbesondere auch die, die ihn jahrelang in Bremen anfeuerten und ihm den Erfolg von Herzen gönnen.

„Fülle trifft zum 1:0 gegen Newcastle in der Champions League! Digga ich liebe es so sehr“, schrieb ein Zuschauer mit schluchzendem Emoji auf „X“ (vormals Twitter). „Glückwunsch fürs Premierentor in der CL“, kommentierte ein anderer. „Fülle du Maschine“, hieß es bei einem anderen Fan von Borussia Dortmund.