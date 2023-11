Borussia Dortmund: Eklat um BVB-Star nach Klassiker! Streit droht zu eskalieren

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (0:4) war gerade zu Ende, da drohte ein Streit zwischen zwei Spielern in den Katakomben zu eskalieren.

Dort soll es zu einem Eklat zwischen Julian Ryerson von Borussia Dortmund und Bayern-Star Kingsley Coman gekommen sein. Ordner im Stadion haben wohl Schlimmeres verhindert.

Borussia Dortmund: Eklat um BVB-Star nach Klassiker!

War der Frust über die deutliche 0:4-Pleite bei Julian Ryerson wohl noch zu groß? Der Norweger von Borussia Dortmund soll nach dem Klassiker-Debakel auf Kingsley Coman losgegangen sein, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Schon während des Spiels gab es Diskussionen zwischen Coman und Ryerson. Nach dem Spiel hatte der BVB-Star wohl noch nicht alles geklärt und stürmte in Richtung Bayern-Kabine. Er wartete mehrere Minuten, bis Coman kam. Als er Serge Gnabry sah, fragte Ryerson ihn auf Englisch: „Where is your other winger?“ Auf Deutsch: Wo ist euer anderer Flügelspieler?

Wenig später tauchte Coman dann auch auf und es gab ein heftiges Wortgefecht zwischen den beiden Profis. Mehrere BVB-Ordner sollen dazwischen gegangen sein und eine Eskalation verhindert haben.

Katakomben-Zoff um BVB-Star

Ryerson äußerte sich anschließend bei der „Bild“, was vorgefallen sei. „Kein Problem“, sagte der 25-jährige Außenverteidiger von Borussia Dortmund. Weder der BVB noch der FC Bayern haben sich bislang zum Vorfall geäußert. Auch, was zwischen ihnen vorgefallen sei, ist derzeit noch unklar.

Während Ryerson mit dem BVB sicherlich gefrustet sein wird, feierten Coman und die Münchener einen wichtigen Erfolg nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken (1:2). Für die Dortmunder ist es zudem die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga gewesen. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen beträgt nach zehn Spieltagen bereits sieben Punkte. Auf den FC Bayern sind es fünf Zähler.

Die Möglichkeit auf eine Wiedergutmachung haben die Profis von Borussia Dortmund am Dienstag, wenn Newcastle United in der Champions League zu Gast im Signal-Iduna-Park ist.