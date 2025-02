Deadline Day im Live-Ticker: Borussia Dortmund aus Winterschlaf erwacht? BVB vor Mega-Deals

Hallo und herzlich willkommen zum Deadline Day im Winter 2025! Die erste Transferperiode des Jahres neigt sich ihrem Ende entgegen. Und insbesondere bei Borussia Dortmund bahnt sich ein großes Spektakel an.

Bis zuletzt hatte der BVB keinen einzigen Winter-Zugang präsentiert – obwohl die Mannschaft nur so durch die Bundesliga strauchelt. Seit Niko Kovac als neuer Trainer feststeht, drücken die Verantwortlichen allerdings aufs Gaspedal. Am Deadline Day könnte es noch richtig scheppern.

Deadline Day im Live-Ticker: Was passiert in Dortmund?

Mit Aussicht auf mehrere Transfers könnte das Handy bei BVB-Fans heute permanent vibrieren. Doch auch bei der Konkurrenz könnte hier und da noch etwas geschehen. Du willst am Deadline Day keine Transfer-News verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig.

Diese BVB-Transfers sind fix:

Gleich vier Transfers warten

7.00 Uhr: Doch heute soll sich das Blatt noch wenden. Der BVB hat gleich vier Spieler in der Pipeline, die wohl alle am Deadline Day präsentiert werden. Dazu zählen Ajax Keeper Diant Ramaj, Rayan Cherki, Daniel Svensson sowie Carney Chukwuemeka. Es bleibt abzuwarten, ob Borussia Dortmund letztlich auch alle dieser Spieler vorstellt – oder ob einige Transferinsider schon wieder zu schnell unterwegs waren.

Leihabbruch bisher einziger BVB-Schritt

6.48 Uhr: Einzig Salih Özcan holten die Dortmunder zurück. Der war in der Hinrunde an den VfL Wolfsburg verliehen. Nachdem sich Felix Nmecha allerdings verletzt hatte, holte man den Mittelfeldmann vorzeitig zurück.

6.32 Uhr: Und dann blicken wir auch schon auf Borussia Dortmund, wo die Fans schon ungeduldig wurden. Durch eine Niederlagen-Serie im neuen Jahr stürzte die Mannschaft ins Mittelmaß der Bundesliga. Trainer Nuri Sahin musste gehen, doch nach neuen Spielern, um den dünnen Kader zu verbessern, suchte man vergebens.

So lange hat das Transferfenster am Deadline Day auf

6.12 Uhr: Damit es auch schön unübersichtlich bleibt, haben die verschiedenen großen europäischen Ligen alle unterschiedliche Fristen. In der Bundesliga und der italienischen Serie A müssen die Verträge bis 20 Uhr unter Dach und Fach gebracht sein. In Frankreich haben die Klubs bis 23 Uhr Zeit und in Spanien und England sogar bis Mitternacht.

Montag, 3. Februar, 6.00 Uhr: Einen schönen guten Morgen und Start in die neue Woche! Gleich zu Beginn steht heute also der mittlerweile sagenumwobene Deadline Day an. Also die letzte Chance für die Vereine, sich neue Spieler zu holen. Mit Ablauf der Frist steht der finale Kader für die Saison.