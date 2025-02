FC Schalke 04: Transfer-Beben bei der Konkurrenz – S04-Fans schauen neidisch zu

Dieser Transfer sprengt die Grenzen der 2. Bundesliga – und die Fans des FC Schalke 04 gucken neidisch zu. Seit Jahren ist der Pott-Klub chronisch knapp bei Kasse. Daher setzt man auf das Modell: Spieler jung und günstig holen, ausbilden, teuer verkaufen.

Ein Konkurrent aus der Liga treibt es jetzt auf die Spitze. Ausgerechnet dem 1. FC Nürnberg, Freundschafts-Klub des FC Schalke 04, gelingt ein Monster-Coup. Allzu viel Geld wie auf den ersten Blick bringt dieser aber gar nicht ein.

FC Schalke 04: Nürnberg fädelt Mega-Deal ein

26,5 Millionen Euro – so viel zahlte S04 einst für den teuersten Spieler seiner Vereinsgeschichte. Eine Summe, welche die Knappen zahlten, als man noch in der Champions League spielte und von Titeln träumte. Doch Breel Embolo konnte auf Schalke nie überzeugen. Drei Jahre später ging er für 11 Millionen Euro nach Gladbach. Schalkes Verlust betrug also 15,5 Millionen Euro. Heute sind Deals in dieser Größenordnung für S04 unvorstellbar.

+++ Sylla und er kennen sich schon – lockt Manga auch IHN zu S04? +++

Ähnlich dachte man vor Kurzem auch in Nürnberg. Dann betrat Stefanos Tzimas die Bühne. Den 19-jährigen Griechen lieh der FCN von PAOK Thessaloniki aus und vereinbarte die wahnwitzige Kaufoption von 18 Millionen Euro. Doch Tzimas lieferte. Aktuell steht er bei zehn Saisontoren. Auch dem FC Schalke 04 schenkte er beim Rückspiel einen ein.

Die Folge: Zahlreiche internationale Klubs wurden aufmerksam. Diese Chance lässt sich Nürnberg nicht entgehen. Wie mehrere Medien berichten, erhält Brighton & Hove Albion den Zuschlag an Tzimas. Kostenpunkt: 25 Millionen Euro plus Boni.

Sphären für S04 nicht zu erreichen

Der Transfer bewegt sich in Sphären, die für den FC Schalke 04 schon seit Längerem nicht mehr zu erreichen sind – bei den Ausgaben schon gar nicht, aber auch nicht bei den Einnahmen. Entsprechend neidisch schauen die Knappen-Fans zu, weil die Freunde aus Nürnberg ein echtes Supertalent gescoutet haben.

Allerdings muss dazu auch erwähnt werden, dass der Transfer den Nürnbergern deutlich weniger Einnahmen bringt, als man auf den ersten Blick vermutet. Zunächst muss man natürlich die Kaufoption an Thessaloniki überweisen. Bleiben schon „nur“ noch sieben Millionen Euro übrig.

Top-News:

Von diesen geht aber wohl auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von bis zu 15 Prozent an Thessaloniki ab – nochmal 3,75 Millionen Euro Gewinn weniger. Allerdings könnte für den Club die Kasse in Zukunft nochmal klingeln, wenn Brighton Tzimas irgendwann verkauft. Denn auch Nürnberg sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung.