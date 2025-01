BVB-Trainer Sahin kündigt Transfers an – „Werden was machen“

Bei Borussia Dortmund muss sich etwas tun, darüber sind sich alle einig – und helfen sollen dabei offenbar auch neue Spieler. Der BVB plant Wintertransfers und will diese auch zeitnah umsetzen.

Nach der 0:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt kündigte Trainer Nuri Sahin jetzt so offen wie nie an, dass in den kommenden Tagen neue Spieler bei Borussia Dortmund aufschlagen werden. Namen verriet er allerdings noch keine.

Borussia Dortmund: Sahin verrät – „Klar ist, dass wir was machen werden“

Drei Niederlagen in Folge. Bei Borussia Dortmund brennt schon nach wenigen Tagen im neuen Jahr der Baum. Trainer Nuri Sahin wackelt. Es muss etwas passieren. Und ein Ansatz, den der BVB wählt, sind offenbar neue Spieler.

Im Anschluss an die Partie gegen Frankfurt kündigte Sahin Transfers an. „Es ist Fakt, dass wir was machen wollen und sehr wahrscheinlich machen werden“, sagte er bei DAZN und betonte: „Nur weiß ich auch, wie der Transfermarkt läuft, gerade im Winter. Klar ist, dass wir was machen werden. Es sieht so aus. Nur müssen wir ein bisschen warten.“

Wen holt der BVB?

Welche Spieler Borussia Dortmund holt, verriet er allerdings nicht. Ganz hoch im Kurs steht laut Medienberichten allerdings Renato Veiga vom FC Chelsea. Der Linksverteidiger soll per Leihe aus London kommen – und wenn alles gut läuft, bringt er noch einen Teamkollegen mit.

Auch Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea steht bei Borussia Dortmund auf der Liste. Der Mittelfeldspieler zählt ebenfalls zu den Kandidaten, die der BVB auf dem Schirm hat. Auch bei ihm wird ein Leihgeschäft angestrebt.

Der Dritte im Bunde wäre der Königstransfer: Marcus Rashford soll weiterhin ein Thema bei Borussia Dortmund sein. Der BVB soll sich laut „Sky“ in Gesprächen mit dem Stürmer von Manchester United befinden. Er könnte der Nachfolger von Donyell Malen werden.