Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im Juli 2025?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli 2025 für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im Juli in der Gesundheit?

Im Juli kannst du dich als Jungfrau laut Monatshoroskop auf einen wahren Energieschub einstellen, denn Mars bleibt den gesamten Monat über in deinem Sternzeichen. Mit der Kraft des Energieplaneten kann das Sternzeichen Jungfrau in Sachen Gesundheit perfekt vorankommen. Doch Vorsicht: Als Perfektionisten neigen Jungfrauen dazu, sich allzu hohe Ziele zu stecken und manchmal zu übertreiben. Um einen Ausgleich zu deinen sportlichen Ambitionen zu schaffen, rät dir dein Monatshoroskop dazu, auch einmal bewusst einen Schritt zurückzutreten. Mit ihrem Pflichtbewusstsein können sich insbesondere Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) im Juli eine starke körperliche Widerstandskraft aufbauen und laut Horoskop in der Gesundheit von der Mars-Energie profitieren.

In der Monatsmitte sollten Jungfrauen am 16. Juli achtsam sein, nicht zu euphorisch zu agieren. Laut Horoskop könnte die Konstellation von Saturn und Mond könnte dazu führen, dass sich dein Übereifer in puncto Fitness negativ auf deine mentale Gesundheit auswirkt. Als Perfektionisten neigen Jungfrauen oft dazu, ihre emotionalen Probleme zu verdrängen – genau diese könnten zur Folge im Juli auf dich einprasseln. Nutze die Zeit, um psychische Blockaden anzugehen und intensiver aufzuarbeiten, um einen depressiven Zustand zu verhindern. Das Sternzeichen Jungfrau sollte sich im Juli deswegen genug Self-Care-Momente gönnen. Wenn du die Ratschläge des Monatshoroskops befolgst, wird die astrologische Konstellation von Mond und Sonne am 24. Juli für einen weiteren Energieschub sorgen, der dich auf körperlicher und mentaler Ebene glänzen lässt.

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

Das Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau verheißt im Juli große Chancen in der Karriere. Dank der positiven Einflüsse von Mars und der direkten Bewegung deines Herrscherplaneten Merkur haben Jungfrauen die Möglichkeit, beruflich einiges zu erreichen. Bis zum 18. Juli unterstützt dich der Kommunikationsplanet Merkur dabei, deine Fähigkeiten optimal einzusetzen. In Kombination mit der Mars-Energie kannst du deinen Perfektionismus voll einbringen und bei Projekten vorankommen. Laut Horoskop sollten Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) in der Karriere im Juli darauf achten, nicht zu herrschsüchtig zu wirken und auch mal die Vorschläge deiner Kollegen annehmen. Bis zur Monatsmitte kannst du auf deinen ausgeprägten Menschenverstand und deine Genauigkeit setzen, aber Achtung: Geh nicht zu sehr verkopft an die Dinge heran.

Bei Entscheidungen in der Karriere sollten Jungfrauen im Juli auch mal auf das Bauchgefühl hören, anstatt alles bis ins kleinste Detail zu analysieren. Ab dem 18. Juli tritt Merkur in seine rückläufige Bewegung, wodurch sich für das Sternzeichen Jungfrau laut Horoskop auch die Wirkung von Mars jobmäßig ins Negative wandeln könnte. Wichtig wird für Jungfrauen, bei unerwarteten Komplikationen auf der Arbeit nicht zu hektisch zu reagieren. Trotze deinen perfektionistischen Zügen und lasse dich von Enttäuschungen in der Karriere nicht aus der Bahn werfen. Die zweite Monatshälfte können Jungfrauen nutzen, um neue kreative Lösungsansätze zu entwickeln, mit denen du gestärkt und ideenreich in den nächsten Monat starten kannst.

Glückstage der Jungfrau im Juli 2025: 11. Juli 2025 : Du wirst heute einen großen Schritt vorankommen.

: Du wirst heute einen großen Schritt vorankommen. 26. Juli 2025 : Setze auf deine perfektionistischen Züge – sie bringen dich ans Ziel.

: Setze auf deine perfektionistischen Züge – sie bringen dich ans Ziel. 30. Juli 2025: Mit einer neuen Idee lieferst du ab.

DAS hält die Liebe im Juli für die Jungfrau parat

Für das Sternzeichen Jungfrau verspricht das Horoskop im Juli eine feurige Zeit in der Liebe. Dank der Energie von Erotiker Mars können Jungfrauen im nächsten Monat vor allem in der Leidenschaft profitieren. Direkt zum Monatsstart, am 1. Juli, stehen die Zeichen auf Harmonie: Vergebene Jungfrauen erleben einen Tag, an dem die Beziehung besonders gut läuft. Astrologische Einflüsse von Venus und Mond fördern dein empfindsames und zuverlässiges Wesen, wodurch du deinem Partner genau das geben kannst, was eure Beziehung braucht. Umgekehrt darfst du dich über den Rückhalt deines Partners freuen. Für das Sternzeichen Jungfrau wird der Juli perfekt, um in deiner Beziehung die Bedürfnisse zu erkunden. Besonders Jungfrauen aus der dritten Dekade (24.08. – 23.09.) sind nach Horoskop dazu aufgefordert, im Juli neue Dinge in der Liebe auszuprobieren. Übergib deinem Partner ruhig mal die Führung und lasse dich verwöhnen.

Für Single-Jungfrauen bieten die astrologischen Einflüsse von Mars im Juli zwei mögliche Wege: Entweder verspürst du eine starke Sehnsucht nach Liebe, die in Frustration enden könnte, wenn diese unerfüllt bleibt. Oder du nutzt die Mars Energie, um deine Komfortzone zu verlassen und im Liebesleben auf Entdeckungsreise zu gehen. Vergebene Jungfrauen sollten jedoch darauf achten, die Sexualität im Juli nicht an die erste Stelle zu setzen. Zum Monatsende warnt das Monatshoroskop die Jungfrau davor, dass dein Perfektionismus dazu führen könnte, die Gefühle deines Partners zu verletzen. Tue also noch mehr für deinen Partner, um Harmonie in der Beziehung zu schaffen. Nimmst du als Sternzeichen Jungfrau die Tipps des Monatshoroskops an, hast du im Juli die perfekte Mischung als Leidenschaft und Gefühlen.

Jungfrau Monatshoroskop: Juli 2025 – Fazit

Wenn es nach dem Monatshoroskop geht, hat das Sternzeichen Jungfrau im Juli eine sehr erfüllte Zeit, in der aber auch einige Herausforderungen und Aufgaben anfallen. In der Gesundheit wird es vor allem wichtig, psychische Probleme aufzuarbeiten und mit dem Körpergefühl in Einklang zu bringen. Die perfektionistischen Züge sollten Menschen vom Sternzeichen Jungfrau in der Karriere und Liebe in der zweiten Monatshälfte etwas zurücknehmen. Überlasse anderen die Führung und schlage neue Dinge vor und du wirst in beiden Lebensbereichen vorankommen.

