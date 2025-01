Borussia Dortmund: Can-Aktion schlägt hohe Wellen – Fans schäumen vor Wut

Dritte Niederlage im dritten Spiel – die Krise von Borussia Dortmund hat ihren nächsten Höhepunkt erreicht. Die Fans des BVB sind sichtlich angefressen, ließen nach Abpfiff ihrem Unmut über die Leistung der Spieler freien Lauf.

Emre Can brachte nach Abpfiff das Fass für einige Fans dann aber endgültig zum Überlaufen. Mit einer Aktion hat der BVB-Kapitän die Wut der Anhänger auf sich gezogen. Die Kritik ist extrem heftig.

Borussia Dortmund: Can-Aktion bringt das Fass zum Überlaufen

Mit 0:2 verlor Borussia Dortmund auch sein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Damit kassierte der BVB in diesem Jahr bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel. Die Krise bei den Schwarzgelben verschärft sich dadurch enorm und die Unzufriedenheit der Fans ist deutlich zu merken.

Nach Abpfiff folgte ein gellendes Pfeifkonzert aus dem BVB-Block. Die Spieler näherten sich nur zögerlich. Anders als bei der Pleite in Kiel stellten sie sich dieses Mal nicht den direkten Diskussionen mit den Fans, was unter anderem auch an Kapitän Emre Can lag.

Als die BVB-Stars auf dem Weg in die Kurve waren, schritt der Kapitän ein. Can pfiff seine Teamkollegen zurück, schickte sie in die Kabine. Auf den TV-Bildern ist deutlich zu sehen, wie diese Maßnahme vor allem bei Nico Schlotterbeck für großes Unverständnis sorgt.

„Du bist kein Kapitän“

Und auch die Reaktion der Fans ließ nicht lange auf sich warten. Von den Rängen verschärfte sich das Pfeifkonzert und im Netz wurde Can für diese Aktion auch verbal zerrissen. „Was denkt Emre Can eigentlich, wer er ist?“ oder „Emre Can schickt die Mannschaft weg, nenn dich nie wieder und keiner Form Kapitän. Du bist kein Kapitän“ zählten dabei noch zu den harmloseren Kommentaren.

Nach der dritten Niederlage in Folge und der Aktion von Can scheint nun auch das Tischtuch zwischen Mannschaft und Fans zerschnitten.