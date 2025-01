BVB: Große Abwehr-Wende? Star-Berater soll schon auf dem Weg nach Dortmund sein

Mit Abwehrnot beendete Borussia Dortmund das Fußballjahr 2024, mit einer noch größeren Abwehrnot startete er ins neue Jahr. Und auch wenn die Probleme unterschiedliche Auslöser hatten, will der BVB seinen (zu) kleinen Kader in der Defensive nun aufstocken (hier mehr).

Was für ein Kaliber wird die Abwehr verstärken? Holt der BVB einen Backup oder greift er gleich oben ins Regal? Nun soll es Kontakt zu einem Spieler geben, der eine Star-Lösung wäre. Sein Berater soll sogar bereits für Gespräche nach Dortmund gereist sein. Der kolportierte Preis aber macht stutzig.

BVB: Abwehr-Star als Winter-Verstärkung?

Schon letzte Saison mussten die Dortmunder die Verteidigung im Winter verstärken. Ian Maatsen kam auf Leihbasis, schlug auf Anhieb ein und löste die Probleme auf der linken Abwehrseite. Für eine feste Verpflichtung war er den Bossen jedoch deutlich zu teuer. Nun könnte ein ähnlicher Deal zustandekommen.

Laut dem portugiesischen Portal „Mais Futebol“ interessiert sich Borussia Dortmund für Goncalo Inacio von Sporting Lissabon. Der 23-Jährige wäre eine Top-Lösung für die geschwächte und dünne Innenverteidigung, würde mächtig Druck auf Süle, Schlotterbeck und Anton ausüben. Doch er hat natürlich seinen Preis.

Berater schon unterwegs?

Laut dem Bericht gab es bereits eine erste Kontaktaufnahme. Nun soll sogar ein Berater des Nationalspielers nach Deutschland gereist sein, „um zu hören, was Dortmund zu bieten hat“. Klingt, als wäre da bereits mächtig was im Busch. Die vom Portal genannten Zahlen dagegen machen die Fans stutzig.

Demnach geht es um eine Rückrunden-Leihe mit einer anschließenden Kaufverpflichtung. Leihgebühr und Ablöse sollen ein Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro haben. Eine Summe, mit der Goncalo Inacio auf einen Schlag der Rekordtransfer des BVB wäre und die sich die Vereinsbosse seit Jahren weigern zu zahlen.

Dass ausgerechnet der Portugiese der Auserwählte ist, der in einem Winter-Transferfenster diese Schallmauer nun durchbricht, erscheint unwahrscheinlich. Was aber nicht bedeutet, dass an dem Interesse von Borussia Dortmund grundsätzlich nichts dran ist.