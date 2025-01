Borussia Dortmund: Keine Rückkehr – BVB-Bosse treffen Entscheidung

Wilde Zeiten bei Borussia Dortmund. Sportlich läuft es mies, dazu hat den BVB eine Grippewelle hart getroffen. Und das alles in der richtungsweisenden ersten Pflichtspiel-Woche des neuen Jahres – die obendrein auch noch eine „englische“ ist.

Freitag, Dienstag, Freitag – die ersten drei Spiele von Borussia Dortmund im neuen Jahr sind eng getaktet. Und weil nun zwei Auswärtsspiele innerhalb von nur gut drei Tagen anstehen, haben die Vereinsbosse nun eine besondere Entscheidung getroffen.

Borussia Dortmund reist von Kiel direkt nach Frankfurt

Am Freitag (10. Januar) war der BVB noch gegen Meister Bayer Leverkusen gefordert (2:3), am Dienstag geht es schon auswärts bei Holstein Kiel (Dienstag, 18.30 Uhr). Und nur 72 Stunden nach dem Abpfiff steht schon das nächste Auswärtsspiel an. Dann muss die Sahin-Elf bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 20.30 Uhr) ran.

+++ Borussia Dortmund: Große Rückkehr naht! Klub trifft Entscheidung +++

Ein Zwischenstopp in Dortmund zwischen den beiden Gastspielen würde sich kaum lohnen. Und so trafen die Verantwortlichen nun eine besondere Entscheidung: Es gibt keine Rückkehr nach Hause. Unmittelbar nach dem Spiel in Kiel wird die Mannschaft direkt nach Frankfurt reisen.

Keine Rückkehr nach Dortmund

Nachdem das alljährliche Trainingslager im spanischen Marbella in diesem Jahr der extrakurzen Winterpause zum Opfer fiel, wird man nun ein Mini-Trainingslager auf dem DFB-Campus in der Main-Metropole aufschlagen. Auch die Pressekonferenz für das Frankfurt-Spiel wird von dort aus abgehalten, in digitaler Form.

Auch spannend:

Zeit zum Durchatmen hat Borussia Dortmund aber auch danach nicht. Nach dem Freitagsspiel in Frankfurt geht es schon am darauffolgenden Dienstag weiter. Wieder auswärts, dann in der Champions League beim FC Bologna (21. Januar, 21 Uhr). Danach darf man es sich aber endlich wieder in der Heimat gemütlich machen, hat zwei Heimspiele gegen Bremen und Donezk in Folge.