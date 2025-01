Borussia Dortmund: Endspiel für Sahin? Ricken lässt kaum Zweifel zu

Nach drei Niederlagen in Folge wackelt Nuri Sahin bei Borussia Dortmund gewaltig. Die große Frage, die sich nun alle stellen, ist: Wie viel Geduld hat der BVB noch mit Sahin?

Eine Antwort darauf bekommt man, wenn man sich die Aussagen von BVB-Boss Lars Ricken genauer anhört. Alles deutet darauf hin, dass die Champions-League-Partie gegen den FC Bologna ein Endspiel für Sahin ist.

Borussia Dortmund: Endspiel für Sahin gegen Bologna?

Vor Weihnachten hat man bei Borussia Dortmund stets betont: Solange Minimalziel Rang vier nicht in Gefahr ist, bleibt’s ruhig. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Dortmunds Rückstand auf Platz vier beträgt noch fünf Punkte. Bei einem Sieg von Leipzig gegen Bochum könnte er aber auf acht anwachsen. Der Rückstand auf Eintracht Frankfurt (3.) beträgt sogar schon elf Punkte.

Damit dürfte jedem klar sein, dass Sahin längst nicht mehr sicher im Sattel sitzt. Noch bekommt er von der BVB-Führung aber Rückendeckung. Gegen Bologna sitzt der BVB-Coach auf der Bank. Was danach passiert, ist noch offen.

Bei Sport-Vorstand Ricken klingt das bereits deutlich durch. „Die erste Hälfte von uns war wieder nicht gut. Die Fehler, die wir da gemacht haben, hat man auch schon vorher gesehen bei uns. In der zweiten Hälfte aber hat die Mannschaft gezeigt, dass sie nicht nur sprachlich hinter dem Trainer steht, sondern dass sie ihm auch auf dem Platz helfen will. Dementsprechend wird Nuri auch in Bologna auf der Bank sitzen“, sagte Ricken.

Der BVB-Boss schob aber schnell hinterher: „Mit der klaren Erwartungshaltung, dass wir Siege und Ergebnisse einfahren.“ Er betonte, dass für den BVB aktuell „sehr kurzfristig Bologna und nichts anderes“ gelte.

„Ich weiß, wie das Geschäft läuft“

Damit sollte jedem klar sein, dass es für Sahin bei einer Niederlage gegen Bologna mächtig eng werden dürfte. Und auch Sahin selbst weiß das ganz genau. „Ein Endspiel? Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Da müssen wir abliefern. Die Situation ist herausfordernd. Aber ich werde vorangehen bis zum letzten Tag, an dem ich Trainer von Borussia Dortmund bin“, so Sahin.