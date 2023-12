BVB – RB Leipzig eskaliert gleich zu Beginn: Verwirrung schlägt in blanke Wut um

Wenn der BVB auf RB Leipzig trifft, dann kann man von einem hitzigen Duell sprechen. Die Sachsen sind im Ruhrgebiet in etwa so beliebt wie die jährliche Steuererklärung. Die Vereinshistorie Leipzigs ist für viele, die es mit der Borussia halten, ein rotes Tuch.

Und hitzig ging es auch an diesem Samstagabend (9. Dezember) im Westfalenstadion zu. BVB – RB Leipzig (hier mehr zum Spiel) eskalierte bereits in der Anfangsphase. Daran hatten allerdings nicht die Fans, sondern der Schiedsrichter inklusive VAR schuld. Aus Verwirrung wurde Zorn.

BVB – RB Leipzig: Hummels fliegt

In der zwölften Minute brach Leipzig erstmals gefährlich durch. Dortmund verlor den Ball in der gegnerischen Hälfte, den folgenden Steilpass konnte Thomas Meunier nicht verhindern. Und so eilte Lois Openda allein auf Gregor Kobel zu.

Zum Abschluss kam es aber nicht, weil von hinten Mats Hummels heran rauschte. Der Verteidiger mähte den Angreifer um. Sofort ertönte der Pfiff von Sven Jablonski – Elfmeter. Niemand hätte hier widersprochen, auch die Gelbe Karte für Hummels war gerechtfertigt.

Dann aber meldete sich der VAR und checkte … und checkte … und checkte. Erst ein Abseits von Openda, dann den Ort des Hummels-Fouls. Nach minutenlangem Warten hieß es dann plötzlich: nur Freistoß für RB Leipzig, aber Rot für den BVB und Hummels! Die Verwirrung war perfekt.

Fans verstehen die Welt nicht mehr

Dabei sahen selbst bei der Wiederholung viele Fans und auch Sky-Experte Lothar Matthäus das Foul im Strafraum. Der VAR überstimmte jedoch die Entscheidung. Es war der Moment als alle Dämme brachen. „Ihr macht unseren Sport kaputt“-Rufe hallten durchs Stadion.

Und auch die Zuschauer zu Hause eskalierten. „Das ist 100% Elfmeter, seid ihr blind? Das sehen alle“, kommentierte einer auf „X“. „Dieser Videobeweis ist so ein Haufen Müll“, hieß es von einem anderen.

In der Folge rannte RB Leipzig gegen den BVB wütend an. Im Nachgang leistete sich Jablonski noch zwei weitere Fehlentscheidungen. Nach einer halben Stunde war es dann aber so weit. Nach einer Ecke erzielte Ramy Bensebaini ein Eigentor. Es passte zu diesem Spielverlauf.