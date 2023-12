Borussia Dortmund: Hummels-Zukunft noch offen – Terzic macht eine klare Ansage

Er glänzte zuletzt mit einer hervorragenden Leistung, strahlte Stabilität und Sicherheit aus: Mats Hummels ist bei Borussia Dortmund derzeit der Fels in der Abwehr-Brandung. Seine Zukunft ist jedoch ungewiss. Jetzt hat sich BVB-Trainer Edin Terzic geäußert.

Beim 3:1-Sieg gegen AC Mailand hatte Hummels großen Anteil an der vorzeitigen Achtelfinal-Qualifikation von Borussia Dortmund in der Champions League. Und auch gegen Leverkusen (1:1) präsentierte sich der 34-Jährige zuletzt bärenstark. Wer solch einen starken Spieler in seinen Reihen hat, gibt ihn nur ungern her – oder?

+++Borussia Dortmund: Trotz bärenstarken Auftritt – Hummels mit überraschenden Worten+++

Der Vertrag von Hummels läuft aus – und dann?

Hummels besitzt beim BVB nur noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2024. Doch bedeutet das im nächsten Jahr etwa das Karriereende für den Abwehrspieler? Bei so einer Leistung wäre es zu früh, um mit dem Fußballspielen aufzuhören.

So scheint es auch Terzic zu sehen. „Ich finde Mats macht das herausragend gut. Das Spiel in Milan war vielleicht das beste Spiel, was er seit Jahren gezeigt hat und er gibt unserer Mannschaft extrem viel Stabilität und Ruhe durch seine Erfahrung, aber natürlich auch durch seine Qualität, die er hat“, betonte der BVB-Trainer auf der Pressekonferenz im Vorfeld des DFB-Pokal-Spiels gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (6. Dezember) um 20.45 Uhr.

BVB-Abwehr machte zuletzt einen besseren Eindruck

Doch nicht nur Hummels wurde in letzter Zeit häufig gelobt. Die gesamte BVB-Abwehr überzeugte zuletzt. Dabei gab es in dieser Saison auch einige weniger gute Auftritte. „Da haben wir dann den Fokus draufgelegt, das ganze erstmal zu stabilisieren, weniger Torchancen zuzulassen, weniger Gegentore zu kassieren. Da hat Mats wirklich einen sehr großen Anteil dran gehabt, dass wir jetzt in den letzten Spielen defensiv so stabil stehen konnten“ erklärte Terzic. „Und wir hoffen einfach, dass er noch lange so weitermachen kann.“

Etwa eine Andeutung, dass der Vertrag von Hummels eventuell bald verlängert wird? Man darf gespannt sein – bei der aktuellen Form des Verteidigers wäre alles andere eher unverständlich.