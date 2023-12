BVB – RB Leipzig: Faustdicke Überraschung – mit diesem Anblick hat kein Fan mehr gerechnet

Top-Spiel im Ruhrgebiet! Am Samstagabend treffen der BVB und RB Leipzig aufeinander. Für die Borussia ist es nach zwei desaströsen Auftritten die Chance, zu beweisen, dass man doch mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Aber eine andere Frage trieb die Fans in der Vorbereitung auf die Partie um.

Wie würde sich der BVB gegen RB Leipzig präsentieren? Wieder defensiv und destruktiv? Entsprechend erwartungsvoll blickten sie auf die Startaufstellung. Und da sahen sie einen Namen, mit dem sie wohl gar nicht mehr gerechnet hatten!

BVB – RB Leipzig: Profi wieder da

Er gilt seit Wochen und Monaten als großer Verkaufskandidat bei Borussia Dortmund. Seit seinem Wechsel 2020 hatte man nie das Gefühl, dass es zwischen Schwarz-Gelb und Thomas Meunier so richtig geklickt hat. Die hohen Erwartungen konnte der Belgier nur selten erfüllen.

Auch deshalb wollte man sich noch vor wenigen Monaten eigentlich von ihm trennen. Eine schwere Verletzung in der Vorbereitung machte diesen Plan zunichte. Meunier blieb in Dortmund und arbeitete an seinem Comeback. Bei BVB – RB Leipzig war es so weit.

Verletzungssorgen in Dortmund

Gemeinsam mit Ramy Bensebaini, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck bildete er die Star-Abwehrreihe gegen den Klub aus Sachsen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihn eine Verletzungsserie in die erste Elf spülte.

Marius Wolf und Julian Ryerson hatten sich im Pokal gegen VfB Stuttgart verletzt, wodurch den Dortmundern zwei von drei Außenverteidigern wegbrachen. Dadurch durfte plötzlich Meunier spielen – und auch Mateu Morey saß auf der Bank.

BVB – RB Leipzig: Fans trauen ihren Augen nicht

Zwar hatte Meunier schon letzte Woche gegen Leverkusen einen Kurzeinsatz gefeiert. Dass man ihn allerdings noch mal in der Startelf sehen würde, damit hatten wohl nur wenige Dortmunder Fans gerechnet. „Damit habe ich in meinem Leben nicht mehr gerechnet“, merkte ein Anhänger auf „X“ an.

Für Meunier ist es der erste Bundesliga-Start seit dem 16. Oktober 2022! Damals verlor der BVB nicht gegen RB Leipzig aber gegen Union Berlin mit 0:2. Eine irre Wende für einen Spieler, der eigentlich schon gar nicht mehr im Ruhrgebiet sein sollte.