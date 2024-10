Ex-BVB-Star sorgt für mächtig Furore – Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus

Satte 64 Millionen Euro hat der BVB 2019 für Christian Pulisic bekommen. Der US-Amerikaner kam 2015 aus seiner Heimat zu Schwarz-Gelb und reifte an der Strobalallee zu einem echten Top-Spieler. Seine Zeit beim FC Chelsea war voller Höhen und Tiefen, beim AC Mailand scheint er nun jedoch endgültig sein Glück gefunden zu haben.

Für 20 Millionen hat der AC Mailand den Angreifer im Sommer 2023 verpflichtet. Seither ist er zu einem echten Star bei den Rossoneri geworden. Der Ex-BVB-Star liefert am laufenden Band – so auch beim 3:1-Sieg gegen Brügge in der Champions League.

Ex-BVB-Star Pulisic erzielt Traumtor

26 Torbeteiligungen in 50 Pflichtspielen – das war Pulisic‘ starke Statistik in der vergangenen Saison. Der Angreifer ist einer der absoluten Leistungsträger bei dem italienischen Top-Klub. Er ist aus der Startformation des AC Mailand nicht wegzudenken. Auch in dieser Spielzeit zeigt er, was er kann.

In elf Spielen sammelte er schon zehn Torbeteiligungen, ganze sieben Tore erzielte Pulisic bereits. Sein jüngster Treffer war dabei sicherlich der sehenswerteste. Im Champions-League-Spiel gegen Club Brügge traf der 26-Jährige zur 1:0-Führung. Er überraschte Brügge-Keeper Simon Mignolet bei einem Eckball und verwandelte die Ecke direkt.

Damit ließ er nicht nur das gesamte Stadion, sondern auch sein Team ausflippen. Es war das erste Tor des AC Mailand, das in einem Champions-League-Spiel außerhalb des Sechzehners erzielt, seit 2012. Damals traf ein gewisser Robinho sehenswert.

Pulisic avanciert zum Unterschiedsspieler

Schon beim BVB hat Pulisic die Fans regelmäßig begeistert. Mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seinem guten Abschluss stellt er für jede Defensive eine echte Gefahr dar. Doch in Mailand scheint er noch einmal einen großen Schritt gemacht zu haben. Denn bei dem italienischen Top-Klub ist er der Mann der Stunde.

Beim FC Chelsea spielte er zuletzt keine große Rolle mehr – auch, weil er immer wieder verletzt war. 2021 holte er mit den „Blues“ die Champions League. Ob dieser Wurf auch mit Mailand gelingt, dürfte fraglich sein. Fakt ist: Pulisic ist in der Form seines Lebens.