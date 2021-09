Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp wehrt sich gegen schwere Vorwürfe – Beinahe-Prügelei sei ein „großes Missverständnis“

Bei Borussia Dortmund gilt Jürgen Klopp gerade wegen seiner emotionalen und impulsiven Art als absoluter Trainer-Liebling.

Die Aussagen von Ragnar Klavan stellten den Ex-BVB-Coach jedoch zuletzt in ein ganz anderes Licht. Demzufolge wäre Klopp beinahe handgreiflich gegenüber einem Spieler geworden. Jetzt wehrt sich der Beschuldigte und spricht Klartext.

Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp gerät ins Visier – ehemaliger Reds-Profi berichtet über Beinahe-Prügelei

Aufgewirbelt wurden die Gerüchte, als der ehemalige Liverpool-Profi Ragnar Klavan im „Betsafe Eesti Podcast“ auf einmal aus dem Nähkästchen plauderte und dabei von einer ungeheuren Szene zwischen Jürgen Klopp und James Milner erzählte.

Ist es zwischen Jürgen Klopp und James Milner fast zu einer Handgreiflichkeit gekommen? Foto: imago images/Shutterstock

Laut des Ex-Augsburgers sei es im Januar 2017 zwischen Trainer und Spieler beinahe zu einer Prügelei in der Kabine gekommen. „Klopp und James Milner hätten fast eine körperliche Auseinandersetzung begonnen. Es war die Zeit, als in England der Boxing Day war, und sie hätten sich fast geprügelt, aber Milner hat sich schließlich zurückgehalten“, hieß es von Klavan.

Die Szene habe sich um die Weihnachtszeit herum ergeben. Klopp habe so sehr unter Druck gestanden, dass er bei einem Auswärtsspiel in Sunderland kurz davor gewesen sei die Nerven zu verlieren und gegenüber seinem Spieler James Milner fast hangreiflich geworden wäre.

Das ist Jürgen Klopp:

Geboren am 16. Juni 1967

Als Spieler unter Anderem für den 1. FC Pfortzheim, RW Frankfurt und den 1. FSV Mainz 05 aktiv

Nach seiner Spielerkarriere begann er umgehend als Trainer bei den Mainzern

Mit Klopp gelang der erste Bundesligaaufstieg der Geschichte

Anschließend wurde er mit dem BVB zwei Mal Meister und einmal den DFB-Pokal

2015 übernahm der den FC Liverpool

Führte den Klub zum Champions-League-Titel und zur ersten Meisterschaft nach 30 Jahren

„Wir haben in seinen Augen gesehen, dass Klopp bis zum Äußersten gegangen wäre, nur um seinen Standpunkt zu beweisen. Es war auch für ihn eine sehr stressige Zeit. Er stand unter großem Druck.“

Der beliebte Trainer wollte das so nicht stehen lassen und äußerte sich jetzt gegenüber „Sky Sports“ zu den Vorwürfen.

Klopp dementiert Vorwürfe und erklärt sich

Von einer Beinahe-Prügelei wollte der Reds-Coach nichts wissen. „Das muss ein großes Missverständnis sein. Ich weiß nicht genau, was Ragnar meint, aber wir waren nicht in der Nähe [einer Prügelei, Anm. d. Red.]. Ich weiß jetzt, welche Situation er meint, aber ich bin ihm nicht in die Quere gekommen.“

Der 54-Jährige kann sich die Aussage nur so erklären, dass Klavan ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht genug kannte, um die Situation und seinen Ausdruck, wenn er mal lauter werde, richtig einzuschätzen: „Jeder weiß, wie ich aussehe, wenn ich spreche oder schreie. Es sieht ziemlich aggressiv aus, ohne aggressiv zu sein.“

Klopp betont nochmal ganz deutlich im Interview mit „Sky Sports“: „Das war gar nichts. James Milner würde das nie tun, und ich würde das auch nie tun. Es ist alles in Ordnung.“ (cg)