Ex-BVB-Coach Klopp im Fadenkreuz – heftige Fan-Aktion schockiert die Liga

Er galt als der beliebteste Trainer der Welt, bei Mainz 05, dem BVB und Liverpool wurde er als Held und Legende verehrt. Dann wechselte Jürgen Klopp zu Red Bull, sorgte bei den Fußball-Traditionalisten für Entsetzen und Wut (hier mehr).

Die äußerte sich nun auch bei Holstein Kiel. Mit einer äußerst grenzwertigen Choreo führten sie Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp neben Oliver Mintzlaff, Dietmar Hopp und Martin Kind als „Totengräber des deutschen Fußballs“ auf – und verpassten seinem Gesicht ein Fadenkreuz.

Ex-BVB-Coach Klopp im Fadenkreuz

Was die meisten Fußballfans von RB Leipzig und dem ganzen Red-Bull-Engagement im Fußball halten, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Dennoch nutzen sie immer wieder die Gelegenheiten, ihre Abscheu dem Brausehersteller und seinen Fußballprojekten gegenüber deutlich zu machen. Nun auch in Kiel, wo der KSV am Samstag gegen RB Leipzig antreten musste.

Beim 0:2 gegen die Sachsen präsentierte die Fanszene der „Störche“ eine Choreo, die bei vielen Fans für Kopfschütteln sorgte. „Die Totengräber des deutschen Fußballs“ stand auf einem großen Transparent, links und rechts daneben die Gesichter von vier Funktionären im Gewand früherer Bestatter. Darüber thronte ein Grabstein mit der Aufschrift „50+1“. Das steht für die Regel, dass der Verein seine Stimmmehrheit nicht an Investoren verkaufen darf. Eine Regel, über die die DFL bei der Lizenzvergabe an Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim und Co. großzügig hinwegsah.

Die Choreo bei Kiel – Leipzig. Foto: IMAGO/Susanne Hübner

Kiel mit geschmackloser Choreo

Die vier Funktionäre: Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp, Hannovers Großinvestor und erbitterter 50+1-Gegner Martin Kind, Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und sein neuster Mitarbeiter Jürgen Klopp. Zur „Krönung“ der grenzwertigen Choreo verpassten die Holstein-Fans den Gesichtern der vier Funktionäre auch noch Fadenkreuze, wie es schon einmal rund um die Personalie Dietmar Hopp für eine Eskalation sorgte.

Auch spannend:

Was sagen die Leipziger dazu? „Ich fände es mega smart, wenn wir all den Dummköpfen nicht die Plattform geben und einfach nicht drüber reden“, sagte RB- und Ex-BVB-Trainer Marco Rose. „Die sollen ihre Plakate wieder einrollen und mit nach Hause nehmen. Da haben sie was draufgepinselt, haben sich alle gefreut hier im Stadion, gehen nach Hause, keiner hat drauf reagiert. Oh, interessiert gar keinen das hohle Zeug, das da verbreitet wurde. Und dann ist auch gut.“