BVB-Abgang kriegt sein Fett weg – „Eine Schande“

Dieser Wechsel schmerzte Borussia Dortmund besonders. Als es der BVB im Sommer nicht schaffte, genügend Geld für einen Transfer von Ian Maatsen zusammenzukratzen, war die Trauer groß. Als Leihspieler hatte sich der Niederländer nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in den Herzen der Fans festgespielt.

Dennoch hieß es nach nur sechs Monaten Abschied nehmen. Zum Jahresende kann man festhalten: Weder für den BVB noch für Maatsen ist es seit der Trennung besser geworden. Mehr noch. Auf den Linksverteidiger prasselt jetzt heftige Kritik ein.

BVB: Shootingstar abgestürzt

Er war einer der Shootingstars auf dem Weg ins Champions-League-Finale. Ian Maatsen kam im Winter 2024 auf den letzten Drücker, um einer bis dahin schwächelnden Dortmunder Mannschaft unter die Arme zu greifen. Und das tat er auch – und wie. Auf Anhieb spielte er sich auf der linken Abwehrseite fest, verpasste in der gesamten Rückrunde nur zwei Spiele.

Schnell war klar, dass sich Borussia Dortmund um einen festen Transfer bemühen würde, doch von Chelsea London aufgerufene Ablösesumme war schlichtweg zu viel. Der BVB und Maatsen mussten sich trennen. Für den Niederländer ging es zu Aston Villa – für 44,5 Millionen Euro.

Bei jedem Bundesliga-Klub wäre er alleine aufgrund der Ablöse unangefochtener Stammspieler. Doch in England ticken die Uhren anders. Und so stand Maatsen in der Premier League erst zweimal in der Startelf. Ein Anblick, der allen Dortmund-Fans ein Stich ins Herz versetzt.

Heftige Kritik aus der Heimat

Die magere Bilanz seines Joker-Daseins: wettbewerbsübergreifend erst 683 Minuten und keine einzige Torbeteiligung. Das ruft auch in der Heimat Kritiker auf den Plan – zumal es Maatsen durch seine BVB-Rückrunde sogar in den EM-Kader der Niederlande geschafft hatte. Auch die deutschen Nachbarn hatten sich mehr von ihrem Spieler erhofft.

Und so urteilt Ex-Profi Rafael van der Vaart bei „Ziggo Sport“ jetzt knallhart. „Wenn man bei Dortmund ist und zu Aston Villa geht – bei allem Respekt vor Aston Villa, aber dann muss man wirklich spielen“, lautet seine deutliche Kritik.

Natürlich könnten Dinge schiefgehen, „aber es ist schade, dass er so wenig spielt. Eine Schande“, so van der Vaart deutlich. In Dortmund sei Maatsen fantastisch gewesen, findet der Ex-Profi – und erinnert damit auch alle BVB-Fans an die guten Zeiten zurück, als man in der Verteidigung keine ständigen Verletzungssorgen hatte.