Borussia Dortmund: Nach Siegtor-Eklat – jetzt schreitet der DFB rein

Foulspiel oder Unfall? Diese Frage entschied das Spiel von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim (3:2). Schiedsrichter Benjamin Brand ließ weiterspielen, sodass Waldemar Anton den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielen konnte. Ein am Kopf verletzter, sichtlich benommener Oliver Baumann entfachte im Anschluss heftige Proteste.

Spieler und Trainer lieferten sich teils heftige Wortgefechte. Hoffenheim-Spieler und Betreuer versuchten vehement auf Schiri Brand einzuwirken. So extrem, dass TSG-Arzt Ralph Kern die rote Karte sah. Am Ende alles ohne Erfolg. Das Tor für Borussia Dortmund blieb bestehen. Doch die Entscheidung zog weitere Folgen nach sich.

Borussia Dortmund: Proteste überschatten Sieg

Denn auch nach dem Spiel blieben die Emotionen erhitzt. Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer sprach von einer „Skandal-Entscheidung“. Und auch für TSG-Profi Pavel Kaderabek war die Entscheidung „überhaupt nicht nachzuvollziehen“. Nun schaltet sich der DFB ein und dämpft die Proteste: „Aus unserer Sicht lag hier kein Foulspiel von Chukwuemeka vor, sondern ein Zusammenprall.“

Der Dortmunder Spielgestalter traf Baumann zwar klar mit dem Knie am Kopf. Allerdings sei dieser Kontakt Folge der Abwehraktion des TSG-Keepers: „Baumann wirft sich dabei dem Angreifer mit einigem Risiko entgegen und wehrt den Ball ab, trifft jedoch mit den Händen auch den rechten Fuß von Chukwuemeka.“

So lautet die offizielle DFB-Stellungnahme zu der Szene. Schiedsrichter Brand habe die Situation demnach vollkommen richtig eigeschätzt. Für Hans-Joachim Watzke stand das schon gestern Abend fest: „Da ist nichts ahndungswürdiges gewesen. Es war kein Foul – Punkt“, erklärte der BVB-Boss im „Aktuellen Sportstudio“.

BVB-Blick richtet sich auf Champions-League-Plätze

Eine Auffassung, die auch nach der DFB-Verkündung von der TSG Hoffenheim nicht geteilt werden dürfte. Darüber muss sich der BVB keine Gedanken mehr machen. Der Sieg bringt der Borussia drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Denn die erscheinen, aufgrund der guten Form in den letzten Bundesliga-Wochen, wieder in greifbarer Nähe. Ob die Saison von Borussia Dortmund also doch noch zu einem versöhnlichen Ende kommt, wird sich zeigen. Denn auch die abstiegsgefährdeten Hoffenheimer verlangten den Schwarzgelben alles ab.