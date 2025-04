Borussia Dortmund: Kovac-Wende perfekt – Watzke macht es offiziell

Unter Nuri Sahin lief es desaströs, im Januar war für ihn nach nur sechs Monaten Schluss bei Borussia Dortmund. Doch auch Nachfolger Niko Kovac hatte mit großen Problemen zu kämpfen. Sein Start beim BVB: Alles andere als rund.

Doch inzwischen hat er Borussia Dortmund stabilisiert. Mehr noch: Dank Kovac kämpft der BVB wieder um die Champions League. Nach zuletzt drei Siegen in Folge wischt Hans-Joachim Watzke nun alle Zweifel über die Zukunft des Trainers weg.

Borussia Dortmund: Niko Kovac bleibt

Fünf Siege aus den letzten sieben Spielen: Schwarzgelb schwimmt erstmals in dieser bislang so verkorksten Saison auf einer Erfolgswelle. Pünktlich, denn noch ist der internationale Zug nicht abgefahren. Einen maßgeblichen Anteil an der Wende hat Niko Kovac. Für Sahin gekommen, legte er einen ziemlichen Rumpelstart hin. Doch inzwischen hat er ein Erfolgskonzept gefunden.

+++ BVB: Riesen-Wut! ER lässt die Fans kochen – „Skandalös“ +++

Der BVB gewinnt wieder. Und auch wenn die meisten Erfolge noch ziemlich wackelig sind, sind sich alle einig: Wir sind auf dem richtigen Weg. Kovac hat die Wende hingekriegt, Immer mehr deutete deshalb darauf hin, dass Dortmund auch in die nächste Saison mit dem Trainer gehen wird. Nun bestätigt Hans-Joachim Watzke genau das.

Watzke bestätigt: „Es geht mit ihm weiter“

Nach dem 3:2-Drama in Hoffenheim (hier mehr) war der Noch-Boss der Westfalen zu Gast im ZDF-Sportstudio. Dort wischte er de letzten Zweifel über einen Verbleib von Niko Kovac über den Sommer hinaus vom Tisch. Watzke sagt klipp und klar: „Es geht mit ihm weiter. Natürlich.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Der 65-Jährige erklärt: „Ich habe die sportliche Entscheidung abgegeben. Aber es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht mit Niko Kovac in die neue Saison gehen würden. Was er die letzten Monate bei uns geleistet hat, ist außergewöhnlich. Wir müssten ja völlig bescheuert sein, wenn wir über irgendwas anderes nachdenken würden.“