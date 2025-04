Borussia Dortmund: Große Talentsorgen! BVB erleidet heftigen Rückschlag

Es sollte der ganz große Schritt in Richtung Klassenerhalt werden, die Vorzeichen hätten schlechter sein können: Mit Hannover 96 II kam der Vorletzte der dritten Liga ins Stadion Rote Erde. Die Niedersachsen konnten im Jahr 2025 erst zweimal gewinnen, warteten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Doch für Borussia Dortmund wurde es ganz bitter.

Denn statt eines Heimsieges, mit dem die Zweitvertretung von Borussia Dortmund erstmal mächtig hätte durchatmen können, setzte es eine bittere Klatsche. Jetzt muss Schwarz-Gelb wieder mächtig bangen.

Borussia Dortmund: Deftige Niederlage für U23

Durch starke Ergebnisse in den vergangenen Wochen hat sich die U23 des BVB im Abstiegskampf in Liga drei etwas Luft verschafft. Zuletzt sah alles nach einem weiteren Jahr in Liga drei aus. Doch nun ist wieder etwas Zittern angesagt. Denn gegen Hannover II verlor die Mannschaft von Jan Zimmermann mit 0:4!

Durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste mit 2:0 in Führung. Doch auch in der zweiten Hälfte konnte der BVB das Spiel nicht mehr drehen. Im Gegenteil: Es wurde noch bitterer. Letztlich steht eine Niederlage gegen das Kellerkind aus Hannover.

Nach der Partie muss Schwarz-Gelb wieder mächtig nach unten schielen. Drei Spieltage vor Schluss ist der Abstieg nun doch wieder denkbar. Denn in den kommenden drei Wochen warten noch echte Hammer-Partien.

Entscheidet das direkte Duell?

Denn mit den Auswärtsspielen bei Wehen Wiesbaden und dem FC Saarbrücken muss die Zimmermann-Elf noch bei zwei absoluten Top-Teams der Liga ran. Dazu wartet am 33. Spieltag der Keller-Kracher gegen VfB Stuttgart II. Die Schwaben stehen derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz, wollen diesen natürlich noch verlassen.

Für Schwarz-Gelb könnte es also in der Tat noch einmal richtig eng werden. Dies haben sich die Youngsters des BVB selbst zuzuschreiben. Nun wird man sich in den letzten drei Spielen noch einmal mächtig zusammenreißen müssen.