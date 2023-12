Borussia Dortmund: Vor Pokal-Spiel – bei dieser Frage greift der Pressesprecher sofort ein

Eigentlich sollte der Fokus bei Borussia Dortmund gerade voll auf dem Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart liegen, doch die Schlagzeilen bestimmt aktuell der Wirbel um Slaven Stanic, den Assistenten von Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ein Vorfall beim Spiel gegen den AC Mailand ist Gesprächsthema. Stanic soll bei Borussia Dortmund deshalb sogar vor dem Rauswurf stehen. Als BVB-Trainer Edin Terzic bei der Pressekonferenz darauf angesprochen wird, greift aber sofort der Pressesprecher ein.

Borussia Dortmund: Auf diese Frage gibt es keine Antwort

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es bei Borussia Dortmund ordentlich brodeln. Demnach sollen sich zwei Lager gebildet haben: Auf der einen Seite stehen Boss Hans-Joachim Watzke, Trainer Edin Terzic und Berater Matthias Sammer, auf der anderen Seite Sportdirektor Sebastian Kehl und seine Assistenten Slaven Stanic und Daniel Beiderbeck.

Vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den AC Mailand soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein. Den Berichten zufolge habe Stanic, offiziell Koordinator Sport, in der Loge schlecht über Trainer Edin Terzic geredet und würde auch darüber hinaus Stimmung gegen den Dortmunder Coach machen.

Sky und „Bild“ berichten inzwischen übereinstimmend, dass Stanic jetzt gehen muss. Noch vor dem Wintertrainingslager in Marbella soll die Trennung vollzogen werden (Hier mehr dazu!). Beim BVB hält man sich bislang bedeckt. Angesprochen auf den angeblichen Vorfall rund um Stanic wollte sich Watzke nicht äußern: „Ich habe zu wenig Berührungspunkte mit ihm und möchte mich zu dieser Thematik gegenwärtig nicht äußern“, erklärte er gegenüber der „Ruhr Nachrichten“.

BVB-Pressesprecher bittet um Verständnis

Terzic selbst wurde nun bei der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel nach seinem Verhältnis zu Stanic gefragt. Bevor der BVB-Trainer allerdings antworten konnte, schritt Pressesprecher Sven Westerschulze ein.

„Da wir uns gerade auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Pokal-Spiel gegen Stuttgart befinden, behandeln wir Personal-Themen so wie wir es immer tun: Über den aktuellen Kader sprechen wir hier und alles was darüber hinaus geht, sind Themen, die wir hier heute nicht besprechen. Da bitten wir um euer Verständnis“, so Westerschulze.