Borussia Dortmund nimmt Liverpool-Star ins Visier – Mega-Talent vor BVB-Wechsel?

Borussia Dortmund will und muss die eigene Defensive für die kommende Saison verstärken. Der Blick geht dabei auch auf die Insel in die Premier League. Oder konkreter: Zum frisch gebackenen Meister FC Liverpool, wo ein echtes Top-Talent schlummert und mehr Spielzeit benötigt.

Jarell Quansah gilt als echtes Eigengewächs. Der 22-jährige Innenverteidiger hat sämtliche Jugendabteilungen der Reds erfolgreich durchlaufen. Trotz seines Talents steht er im Sommer wohl vor einem Wechsel. Denn sich in der Innenverteidigung der ersten Mannschaft durchzusetzen, gestaltet sich für Quansah aufgrund der starken Konkurrenz schwierig.

Borussia Dortmund im Rennen um Quansah

Spieler wie Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk oder Joe Gomez haben die Nase vorn. Dennoch brachte es Quansah in der aktuellen Saison auf 25 Einsätze, von denen elf über volle 90 Minuten gingen. Ob Quansah in der kommenden Saison mehr Spielzeit bei Liverpool erhält, ist fraglich. Auch er selbst überdenkt offenbar seine Zukunft.

Trotz eines Vertrags bis 2029 zieht er einen Wechsel in Betracht. Laut Transferexperte Ekrem Konur interessieren sich mehrere Vereine für ihn. Neben Newcastle United, Nottingham Forest und Bayer Leverkusen steckt auch Borussia Dortmund im Rennen um den Verteidiger. Der BVB soll bereits seit einigen Wochen Interesse an Quansah signalisiert haben. Im Oktober 2024 äußerte Quansah noch große Zufriedenheit über seine Situation in Liverpool.

Quansah lernt von den „besten auf dieser Position“

„Ich denke, dass die Spieler um mich herum, mit denen ich hart arbeiten und auf die ich hören will, im Moment die besten auf dieser Position sind. Wie ich schon sagte, gibt es wahrscheinlich keinen besseren Ort, an dem ich sein könnte“, betonte er damals. Doch das bloße Lernen scheint dem jungen Verteidiger nicht länger zu genügen. Für ihn könnte ein Wechsel zu einem Klub mit mehr Einsatzchancen reizvoll sein.

Borussia Dortmund bietet als größter Interessent die Möglichkeit, wichtige Erfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln. Ein Transfer von Quansah würde jedoch keine günstige Angelegenheit werden. Liverpool hat seinen Marktwert auf 22 Millionen Euro taxiert. Borussia Dortmund müsste für den talentierten Verteidiger also eine nicht unerhebliche Summe ausgeben. Ob Quansah beim BVB landet, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Borussia Dortmund mit seiner Strategie auf junge Talente setzt, die Potenzial für die Zukunft mitbringen.

